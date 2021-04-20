ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Субсидії заберуть за купівлю доларів: як перерахують знижки всім українцям

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 17:20
Субсидії заберуть за купівлю доларів: як перерахують знижки всім українцям Фото: субсидії в Україні перерахують (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Styler

З 1 травня субсидії в Україні перерахують для всіх громадян, які отримують допомогу на оплату комуналки. Кабмін посилив правила, і відтепер будуть враховувати наявність двох і більше квартир і машин, доходи від депозитів, купівлю валюти і поїздки за кордон.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі телеканалу "Інтер".

За словами міністра, такі нововведення дають можливість виключити тих одержувачів допомоги, які і самі можуть оплачувати комуналку.

"Наприклад, маємо ситуацію, коли людина оформила субсидію, і через кілька тижнів купує валюту на більш ніж один мільйон гривень", - зазначив міністр.

Нові правила нарахування субсидій:

  • будуть враховувати дохід від депозитів;
  • визначати, хто їздив за кордон, купував валюту або банківські метали;
  • скасують комісії, які приймали рішення про призначення субсидій.

Музиченко пояснив, що якщо була здійснена покупка на 50 тис. грн і більше, то субсидію призначати не будуть. Також додав, що є обмеження на власників двох квартир і двох машин.

Які потрібні документи, щоб оформити субсидію?

Для отримання субсидії українці повинні надавати наступні документи:

  • заява про призначення житлової субсидії (за встановленою формою),
  • декларацію про доходи та витратах осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (за встановленою формою),
  • договір найму (оренди) житла (за наявності),
  • довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про яких відсутня в ДФС та ПФУ)

Заяву та декларацію можна надіслати поштою або в електронному вигляді з використанням інформаційних систем.

Раніше ми писали, що в Україні зросли субсидії на комуналку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя субсідії
LITE
Свято 20 квітня: який сьогодні день, прикмети, у кого іменини
Свято 20 квітня: який сьогодні день, прикмети, у кого іменини