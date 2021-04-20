Субсидії заберуть за купівлю доларів: як перерахують знижки всім українцям

З 1 травня субсидії в Україні перерахують для всіх громадян, які отримують допомогу на оплату комуналки. Кабмін посилив правила, і відтепер будуть враховувати наявність двох і більше квартир і машин, доходи від депозитів, купівлю валюти і поїздки за кордон.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі телеканалу "Інтер".

За словами міністра, такі нововведення дають можливість виключити тих одержувачів допомоги, які і самі можуть оплачувати комуналку.

"Наприклад, маємо ситуацію, коли людина оформила субсидію, і через кілька тижнів купує валюту на більш ніж один мільйон гривень", - зазначив міністр.

Нові правила нарахування субсидій:

будуть враховувати дохід від депозитів;

визначати, хто їздив за кордон, купував валюту або банківські метали;

скасують комісії, які приймали рішення про призначення субсидій.

Музиченко пояснив, що якщо була здійснена покупка на 50 тис. грн і більше, то субсидію призначати не будуть. Також додав, що є обмеження на власників двох квартир і двох машин.

Які потрібні документи, щоб оформити субсидію?

Для отримання субсидії українці повинні надавати наступні документи:

заява про призначення житлової субсидії (за встановленою формою),

декларацію про доходи та витратах осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (за встановленою формою),

договір найму (оренди) житла (за наявності),

довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про яких відсутня в ДФС та ПФУ)

Заяву та декларацію можна надіслати поштою або в електронному вигляді з використанням інформаційних систем.