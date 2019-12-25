Субсидии в Украине: приятная новость для тех, кто получает льготы

Субсидии в Украине в зимнем сезоне 2019-2020 отменять не будут. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24". Он объяснил, что тем, кому уже назначили субсидию, ее отменять и пересматривать этой зимой не будут.

Гончарук сообщил, что на субсидии украинцев деньги в государственном бюджете есть и проблем с выплатами не будет.

"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, — они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", - рассказал премьер-министр Украины.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский дал указание разработать механизм для того, чтобы снизить цифры в платежках. Особенно это касается оплаты за тепло.

"Мы посмотрели … несправедливо, что люди получают большие платежки. Сегодня мы фактически дали инструмент местным властям, каким образом снизить платежки на тот процент, на сколько подешевел газ", - объяснил Гончарук.