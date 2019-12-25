Субсидії в Україні: приємна новина для тих, хто отримує пільги

Субсидії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українцям пояснили, як будуть нараховувати субсидії в найближчі місяці

Субсидії в Україні в зимовому сезоні 2019-2020 скасовувати не будуть. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі телеканалу "Україна 24". Він пояснив, що тим, кому вже призначили субсидію, її скасовувати і переглядати цієї зими не буде.

Гончарук повідомив, що на субсидії українців гроші в державному бюджеті є і проблем з виплатами не буде.

"Тим, кому призначена субсидія, протягом цього сезону її не втратять. У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначити субсидію. Звичайно, якщо людина стає такою, яка отримує право на оформлення субсидій... Тим, кому призначена субсидія, — вони гарантовано її отримають. Немає проблем з коштами державного бюджету для цього", - розповів прем'єр-міністр України.

Він додав, що президент Володимир Зеленський дав вказівку розробити механізм для того, щоб знизити цифри в платіжках. Особливо це стосується оплати за тепло.

"Ми подивилися ... несправедливо, що люди отримують великі платіжки. Сьогодні ми фактично дали інструмент місцевій владі, яким чином знизити платіжки на той відсоток, на скільки подешевшав газ", - пояснив Гончарук.