Субсидии в Украине по новым правилам: у кого отберут помощь

Пересмотр перечня заявителей на коммунальные субсидии проводят ежегодно 1 мая. Однако в 2021 году правила решили изменить и проверять начнут абсолютно все – от вкладов в банках до путешествий. На данный момент постановление Кабмина еще не опубликовано, но есть информация о том, что хотят включить в этот документ.

За что могут забрать субсидию

Наличие банковского депозита свыше 25 прожиточных минимумов (выше 56 тысяч гривен). Однако в Украине существует закон о банковской тайне, и информация о депозитах должна быть закрыта от третьих лиц.

Покупка валюты, товаров или услуг на сумму в 50 тысяч гривен. Как отмечает заместитель министра финансов Роман Ермоличев, за 2020 год 830 получателей субсидий выкупили валюту на сумму почти в 140 миллионов гривен.

Субсидии в Украине получает около 4 миллионов человек, но из-за 830 недобросовестных граждан проверять будут всех. Как будут отслеживать клиентов обменников по закону – пока не ясно, так как до 150 тысяч гривен можно совершать такие операции без предъявления паспорта.

Поездки за границу. Как государство будет проверять путешественников – неизвестно. И как отмечает экс-министр социальной политики Андрей Рева, по этому пункту очень много вопросов.

В Украине есть государственные программы на лечение детей за границей, в том числе и трансплантация. И такие семьи, также нуждаются в субсидиях, даже если они ездили за границу.