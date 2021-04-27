Субсидії в Україні за новими правилами: у кого відберуть допомогу

Перегляд переліку заявників на комунальні субсидії проводять щорічно 1 травня. Однак у 2021 році правила вирішили змінити й перевіряти почнуть абсолютно все – від вкладів у банках до подорожей. На цей момент постанова Кабміну ще не опублікована, але є інформація про те, що хочуть включити в цей документ.

За що можуть забрати субсидію

Наявність банківського депозиту понад 25 прожиткових мінімумів (вище 56 тисяч гривень). Однак в Україні існує закон про банківську таємницю, і інформація про депозити повинна бути закрита від третіх осіб.

Купівля валюти, товарів або послуг на суму в 50 тисяч гривень. Як зазначає заступник міністра фінансів Роман Єрмолічев, за 2020 рік 830 одержувачів субсидій викупили валюту на суму майже в 140 мільйонів гривень.

Субсидії в Україні отримує близько 4 мільйонів осіб, але через 830 недобросовісних громадян перевіряти будуть всіх. Як відстежуватимуть клієнтів обмінників за законом - поки не ясно, оскільки до 150 тисяч гривень можна здійснювати такі операції без пред'явлення паспорта.

Поїздки за кордон. Як держава перевірятиме мандрівників - невідомо. І як зазначає ексміністр соціальної політики Андрій Рева, по цьому пункту дуже багато питань.

В Україні є державні програми на лікування дітей за кордоном, в тому числі й трансплантація. І такі сім'ї, також потребують субсидій, навіть якщо вони їздили за кордон.