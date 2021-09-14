Субсидии на коммуналку в новом сезоне: как онлайн узнать, назначена ли вам льгота

Субсидия в Украине положена очень многим группам населения. Для того, чтобы это узнать начислена ли она, не нужно выходить из дома. Все можно сделать онлайн.
Для этого вам нужно зайти на сайт субсидий.
На этом портале вы можете посмотреть, действительна ли еще ваша субсидия.
Чтобы это узнать:
После этого будет показана информация о состоянии субсидии в указанном домохозяйстве по данным Единого государственного реестра Министерства социальной политики.
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