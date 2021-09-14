Субсидии на коммуналку в новом сезоне: как онлайн узнать, назначена ли вам льгота

Как узнать, назначена ли субсидия

На этом портале вы можете посмотреть, действительна ли еще ваша субсидия.

Чтобы это узнать:

выберите область;

выберите название населенного пункта;

укажите улицу, номера дома и квартиры;

подтвердите, что вы не робот, а человек.

После этого будет показана информация о состоянии субсидии в указанном домохозяйстве по данным Единого государственного реестра Министерства социальной политики.

Кому откажут в субсидии

Если площадь квартиры превышает 130 кв. м.

Если площадь дома составляет более 230 кв. м.

Если на вашем банковском счету более 100 тысяч гривен.

Если у вас есть авто, которому менее 5 лет.

Если вы за последний год вы приобрели квартиру или машину.

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