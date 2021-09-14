Субсидії на комуналку в новому сезоні: як онлайн дізнатися, чи призначена вам пільга

Як дізнатися, чи призначена субсидія

На цьому порталі ви можете подивитися, чи дійсна ще ваша субсидія.

Щоб це дізнатися:

виберіть область;

виберіть назву населеного пункту;

вкажіть вулицю, номери будинку і квартири;

підтвердьте, що ви не робот, а людина.

Після цього буде показана інформація про стан субсидії в зазначеному домогосподарстві за даними Єдиного державного реєстру Міністерства соціальної політики.

Кому відмовлять у субсидії

Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м.

Якщо площа будинку становить понад 230 кв. м.

Якщо на вашому банківському рахунку понад 100 тисяч гривень.

Якщо у вас є авто, якому менше 5 років.

Якщо ви за останній рік ви придбали квартиру або машину.

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