Субсидії на комуналку в новому сезоні: як онлайн дізнатися, чи призначена вам пільга

Субсидія в Україні призначається дуже багатьом групам населення. Для того, щоб це дізнатися, не потрібно виходити з дому. Все можна зробити онлайн.
Для цього вам потрібно зайти на сайт субсидій.
На цьому порталі ви можете подивитися, чи дійсна ще ваша субсидія.
Щоб це дізнатися:
Після цього буде показана інформація про стан субсидії в зазначеному домогосподарстві за даними Єдиного державного реєстру Міністерства соціальної політики.
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