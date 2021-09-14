RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Субсидії на комуналку в новому сезоні: як онлайн дізнатися, чи призначена вам пільга

Автор: Людмила Жукова

Субсидія в Україні призначається дуже багатьом групам населення. Для того, щоб це дізнатися, не потрібно виходити з дому. Все можна зробити онлайн.

Для цього вам потрібно зайти на сайт субсидій.

Як дізнатися, чи призначена субсидія

На цьому порталі ви можете подивитися, чи дійсна ще ваша субсидія.

Щоб це дізнатися:

  • виберіть область;
  • виберіть назву населеного пункту;
  • вкажіть вулицю, номери будинку і квартири;
  • підтвердьте, що ви не робот, а людина.

Після цього буде показана інформація про стан субсидії в зазначеному домогосподарстві за даними Єдиного державного реєстру Міністерства соціальної політики.

Кому відмовлять у субсидії

  • Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м.
  • Якщо площа будинку становить понад 230 кв. м.
  • Якщо на вашому банківському рахунку понад 100 тисяч гривень.
  • Якщо у вас є авто, якому менше 5 років.
  • Якщо ви за останній рік ви придбали квартиру або машину.

Скріншот

Читайте також, як самостійно розрахувати розмір субсидіїі, для цього є формула.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні