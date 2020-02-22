Субъективность и хейт: финалистка рассказала всю правду о Нацотборе (видео)

Евровидение 2020 состоится буквально через несколько месяцев, но участник от Украины так и не был определен. В субботу, 22 февраля, главные 6 финалистов выступят со своими номерами, чтобы определить наиболее сильного конкурсанта. Но для этого каждый участник готовится и обязан согласовывать элементы выступлений с организаторами конкурса. Одна из участниц Нацотбора выразила свое недовольство происходящим за кулисами шоу.

Украинская певица JERRY HEIL, известная всей стране благодаря песне "Охрана, отмена", показала неприятные стороны отбора на песенный конкурс. В своем Instagram она заявила о хейте и субъективности со стороны организаторов.

"В прошлый раз хейт был по поводу моего вида, постановки, моего костюма, я была согласна, реально. Сейчас у меня классная, в моем стиле, пижама. Но те, кто в зале снимал, я не слышала, не читала, но мне говорят, что уже меня там критикуют, типа: "что она надела". Теперь я чувствую себя полностью собой, полностью удовлетворенной, потому что я – это я. И теперь я полностью спокойна, несмотря на то, кто и что говорит", - заявила артистка.

Записывая видео, артистка также уточнила суть проблемы.

"Хочу пояснить. Есть разная критика: одно дело – что-то в стиле "такой лук не подходит для шоу" ("неподходящий" лук существует вообще на самом деле? Сомневаюсь). Другое дело - когда тупо хейтят, потому что не нравится. И первое, и второе – субъективизм. Более того, все что люди делают в мире – субъективизм, все же понимают? И шоу это, и что-либо другое тоже строится исключительно на субъективных мыслях, потому что в них делает выбор кто? Люди", - добавила певица.

JERRY HEIL рассказала всю правду о Нацотборе на Евровидение 2020

Стоит также отметить, что ранее букмекеры рассказали, победит ли JERRY HEIL в финале. Эксперты выбрали самого вероятного победителя Нацотбора на Евровидение 2020.