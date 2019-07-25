Су-су-су: Кличко снова не смог выговорить слово (видео)

Виталий Кличко снова оговорился во время интервью. На этот раз мэр Киева не смог выговорить словосочетание "інститут судових експертиз" во время общения с Виталием Портниковым в эфире программы "Ваша Свобода".

"Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви", - прокомментировал видео Алексей Минаков.

Кличко не смог выговорить с первого раза "інститут судових експертиз"

Пользователи сети активно комментируют новое забавное, по их мнению, видео с Кличко. Некоторые предполагают, что на мэра в последнее время вылилось столько грязи, что он перенервничал.

Так дороги и мосты тоже немного позитива оставляют...

Построено примерно такое же...

Йому просто треба мати при собі шпаргалку.

Скриншот комментариев

Конечно, Клычко больше великий спортсмен, чем хозяйственник, но бесчестным человеком он ни когда не был.

Один бокс в голове

Я не пойму. В Киеве полуразруха, дорог нет. Нужно признать и уйти. За все что не брался - все не срасталось.

Скриншот комментариев

Добавим, что программа была посвящена скандалу, который разгорелся после того, как президент Владимир Зеленский попросил Кабмин освободить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, оставив за ним лишь должность мэра столицы.

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Ранее Кличко говорил, что Зеленский собирается "назначить в КГГА своего человека". По мнению столичного градоначальника, лишение избранного мэра исполнительных полномочий является "возвращением методов Януковича и лишением Киева самоуправления".

Напомним, недавно видео того, как Зеленский "решал" с Кличко вопрос по тендеру, возмутило сеть.