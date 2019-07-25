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Су-су-су: Кличко снова не смог выговорить слово (видео)


Виталий Кличко в очередной раз не смог подобрать нужных слов

Виталий Кличко снова оговорился во время интервью. На этот раз мэр Киева не смог выговорить словосочетание "інститут судових експертиз" во время общения с Виталием Портниковым в эфире программы "Ваша Свобода".

"Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви", - прокомментировал видео Алексей Минаков.

Кличко не смог выговорить с первого раза "інститут судових експертиз"

Пользователи сети активно комментируют новое забавное, по их мнению, видео с Кличко. Некоторые предполагают, что на мэра в последнее время вылилось столько грязи, что он перенервничал.

  • Так дороги и мосты тоже немного позитива оставляют...
  • Построено примерно такое же...
  • Йому просто треба мати при собі шпаргалку.

Скриншот комментариев 

  • Конечно, Клычко больше великий спортсмен, чем хозяйственник, но бесчестным человеком он ни когда не был.
  • Один бокс в голове
  • Я не пойму. В Киеве полуразруха, дорог нет. Нужно признать и уйти. За все что не брался -  все не срасталось.

Скриншот комментариев 

Добавим, что программа была посвящена скандалу, который разгорелся после того, как президент Владимир Зеленский попросил Кабмин освободить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, оставив за ним лишь должность мэра столицы.

Скриншот

Ранее Кличко говорил, что Зеленский собирается "назначить в КГГА своего человека". По мнению столичного градоначальника, лишение избранного мэра исполнительных полномочий является "возвращением методов Януковича и лишением Киева самоуправления".

Напомним, недавно видео того, как Зеленский "решал" с Кличко вопрос по тендеру, возмутило сеть.

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