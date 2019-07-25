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Су-су-су: Кличко знову не зміг вимовити слово (відео)


Віталій Кличко в черговий раз не зміг підібрати потрібних слів

Віталій Кличко знову обмовився під час інтерв'ю. На цей раз мер Києва не зміг вимовити словосполучення "інститут судових експертиз" під час спілкування з Віталієм Портніковим в ефірі програми "Ваша Свобода".

"Можна скільки завгодно будувати дороги і мости, але люди запам'ятають тебе по тупняках. Се ля ві", - прокоментував відео Олексій Мінаков.

Кличко не зміг вимовити з першого разу "інститут судових експертиз"

Користувачі мережі активно коментують нове веселе, на їхню думку, відео з Кличком. Деякі припускають, що на мера останнім часом вилилося стільки бруду, що він перенервував.

  • Так дороги і мости теж трохи позитиву не залишають...
  • Побудовано приблизно таке ж...
  • Йому просто треба мати при собі шпаргалку.

Скріншот коментарів

  • Звичайно, Кличко більше великий спортсмен, ніж господарник, але безчесною людиною він ні коли не був.
  • Один бокс в голові
  • Я не зрозумію. У Києві напіврозруха, доріг немає. Потрібно визнати і піти. За все що не брався - все не зросталося.

Скріншот коментарів

Додамо, що програма була присвячена скандалу, який розгорівся після того, як президент Володимир Зеленський попросив Кабмін звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації, залишивши за ним лише посаду мера столиці.

Скріншот

Раніше Кличко говорив, що Зеленський збирається "призначити в КМДА свою людину". На думку столичного градоначальника, позбавлення обраного мера виконавчих повноважень є "поверненням методів Януковича і позбавленням Києва самоврядування".

Нагадаємо, нещодавно відео того, як Зеленський "вирішував" з Кличком питання за тендером, обурило мережу.

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