Стюардеса розповіла, як безкоштовно взяти додаткову сумку в літак і перейти в бізнес-клас

Як безкоштовно взяти додаткову валізу

Фахівець зазначила, що поради можуть і не спрацювати, однак часто все ж вони допомагають. Все залежить від екіпажу, рейсу, авіакомпанії та кількості людей на борту.

У майже всіх авіакомпаній існує обмеження щодо ручної поклажі - вона не повинна бути надто великою, адже тоді доведеться додатково за неї платити.

За словами стюардеси, можна на борт літака взяти подушку. Набити її можна необхідними речами, а саме одягом.

Згідно з правилами, на борт літака можна проносити подушку, щоб зручно спати. А що в ній буде - вже ваша справа.

"Я переїжджала в іншу країну і мала з собою багато речей, тож мені справді потрібна була додаткова невелика вага. Так я пронесла подушку, наповнену одягом. І це нормально, тому що ніхто не може заборонити вам принести подушку. До того ж на ній зручно спати під час польоту", - сказала Каміла Якуб’якова.

Як перейти в бізнес-клас

Стюардеса каже, що політ у день народження може стати кращим, якщо розповісти про це бортпровідникам. Часто вони намагаються зробити рейс більш приємним у святкові дні - принести келих безкоштовного шампанського, пересадити в бізнес-клас, якщо там звичайно є місця.

Також дуже рідко, але бувають випадки, коли салон переповнений, пасажирам пропонують поміняти місця в салоні вищого класу. Називається такий маневр "operational upgrade".

До того ж, якщо ваше місце, їжа чи умови не відповідають заявленим, то щоб уникнути скандалу, пасажирам можуть запропонувати краще місце в бізнес-класі. Варто також бути ввічливими з екіпажем, щоб вони захотіли вам допомогти.

Що не можна брати в ручну поклажу

Колючі та ріжучі предмети

Ножиці, бритву, металеву пилочку та інші гості предмети потрібно здати в багаж.

Рідина

У салон літака не можна брати рідину в баночках понад 100 мілілітрів.

До рідини також прирівнюються гелеподібні продукти, такі як желе, йогурт, консерви. А також косметичні засоби.

Тварини

Не можна взяти домашнього улюбленця в літак у якості ручної поклажі.

Щоб ви могли полетіти у відпустку разом, заздалегідь подбай про всі необхідні документи.