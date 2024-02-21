Стюардеса розповіла, чому не варто купувати квитки на вечірні рейси

Переваги ранкового рейсу

Стюардеса розповіла, що пасажирам краще бронювати рейс на 5 ранку, навіть якщо ви ненавидите рано вставати.

Бортпровідниця Керолайн розповіла, що люди часто вибирають вечірні рейси, сподіваючись уникнути затримок.

Однак вона порадила мандрівникам бронювати квитки якомога раніше, щоб уникнути стресової частини подорожі.

"Чим раніше буде твій політ, тим легше все пройде", - зазначила вона.

Також пасажири можуть отримати дешевші квитки та шанси на краще місце. Це пов’язано з підвищеним попитом на рейси у більш вечірній час.

За словами Керолайн, одна з найпоширеніших помилок людей - це бронювання рейсу без перевірки часу зупинки. Вона рекомендує пасажирам завжди враховувати час між змінами рейсів під час однієї подорожі.

З’ясувалося, що ідеальний час для вибору ранкового рейсу - 5-6 годин ранку. Затримка рейсів у середньому становить 6-8 хвилин. Далі йде проміжок з 7 до 8 години ранку. Потім затримки рейсів трапляються частіше з кожною годиною. Середній час затримки вдень становить 20 хвилин.

Що не можна брати в салон літака

Колючі та ріжучі предмети

Ножиці, бритву, металеву пилочку та інші гості предмети потрібно здати в багаж.

Рідина

У салон літака не можна брати рідину в баночках понад 100 мілілітрів.

До рідини також прирівнюються гелеобразні продукти, такі як желе, м’який сир, йогурт, консерви. А також - такі косметичні засоби як туш для вій, зубна паста, креми тощо.

Загальний об’єм рідин не повинен перевищувати 1 літр.

Втім, ти спокійно можеш брати в літак рідину, щойно куплену в магазинах дьюті-фрі. Головне - не викидайте чек.

Тварини

Не можна просто взяти домашнього улюбленця в літак. Аби ви могли полетіти у відпустку разом, заздалегідь подбай про всі необхідні документи.