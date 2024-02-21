Стюардесса рассказала, почему не стоит покупать билеты на вечерние рейсы

Преимущества утреннего рейса

Стюардесса рассказала, что пассажирам лучше бронировать рейс на 5 утра, даже если вы ненавидите рано вставать.

Бортпроводница Кэролайн рассказала, что люди часто выбирают вечерние рейсы в надежде избежать задержек.

Однако она посоветовала путешественникам бронировать билеты как можно раньше, чтобы избежать стрессовой части поездки.

"Чем раньше будет твой полет, тем легче все пройдет", - отметила она.

Также пассажиры могут получить более дешевые билеты и шансы на лучшее место. Это связано с повышенным спросом на рейсы в вечернее время.

По словам Кэролайн, одна из самых распространенных ошибок людей - это бронирование рейса без проверки времени остановки. Она рекомендует пассажирам всегда учитывать время между сменами рейсов во время одного путешествия.

Выяснилось, что идеальное время для выбора утреннего рейса - 5-6 часов утра. Задержка рейсов составляет в среднем 6-8 минут. Далее следует промежуток с 7 до 8 часов утра. Затем задержки рейсов случаются чаще с каждым часом. Среднее время задержки в день составляет 20 минут.

Что нельзя брать в салон самолета

Колющие и режущие предметы

Ножницы, бритву, металлическую пилочку и другие гости предметы нужно сдать в багаж.

Жидкость

В салон самолета нельзя брать жидкость в баночках более 100 миллилитров.

К жидкости также приравниваются гелеобразные продукты, такие как желе, сыр, йогурт, консервы. А также такие косметические средства как тушь для ресниц, зубная паста, кремы и т.д.

Общий объем жидкостей не должен превышать 1 литра.

Впрочем, ты спокойно можешь брать в самолет жидкость, только что купленную в магазинах дьюти-фри. Главное - не выбрасывайте чек.

Животные

Нельзя просто взять домашнего любимца в самолет. Чтобы вы могли полететь в отпуск вместе, заранее позаботься обо всех необходимых документах.