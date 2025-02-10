Стюардеса назвала три найгірших звички пасажирів у літаках: що неймовірно бісить інших людей

Звички інших людей під час подорожі літаками можуть дратувати як інших пасажирів, так і персонал на борту. Перевірте, чи не робите ви цих трьох речей під час польоту.

Які три звички під час польоту літаком можуть викликати роздратування в інших пасажирів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на стюардесу Шер Кіллоу у TikTok.

Широкі ноги

Шил Кіллоу працює стюардесою вже понад п'ять років і за цей час вона бачила чимало ситуацій, коли люди під час подорожі дратують інших пасажирів, особливо тих, хто сидить зовсім поруч.

Вона назвала звичку, до якої більш схильні чоловіки - це розкидування ніг. Розставляти широко ноги в літаку - це, за словами стюардеси, те, що варто було б заборонити. Особливо тим, хто сидить на середньому сидінні.

Люди, і зазвичай це неуважні чоловіки, сидять, розставив коліна настільки далеко, що вони займають більше місця, ніж дозволяє їхнє сидіння, зазіхаючи на простір людей з обох боків.

"Під час 12-годинного польоту хлопець, який сидів поруч зі мною, розставив ноги так сильно, що вони займали його сидіння та більшу частину мого, а його лікоть впивався мені в ребра", - розповіла одна з пасажирок.

Сильні парфуми

Шер зауважила, що використання сильних парфумів у літаку також варто заборонити. Інші пасажири можуть страждати від таки запахів і якщо політ триває багато годин - це перетворюється на катування.

"Мене не хвилює, добре це чи погано, але ніхто не хоче нюхати той аромат, який ви вирішили надіти сьогодні. Це середовище, де люди й так схильні відчувати нудоту. Наявність додаткового аромату - це не дуже гарна суміш", - пояснює стюардеса.

Вона додала, що попри це зауваження, вона обирає відчувати приємні аромати і це не значить, що варто відмовитися від звичайного нейтрального дезодоранту, мила або душа під час подорожі.

Босі пальці

Стюардеса зауважила, що багатьох пасажирів дратує, коли у сусіда по літаку босі пальці. Часом це може викликати дуже неприємні відчуття.

"Не прийнятне мати босі пальці у салоні. Ті, хто носить сандалі у літаку, заслуговують на покарання", - каже вона.

Причина огиди полягає в тому, що люди користуються бортовими туалетами та можуть навіть вставати ногами на сидіння, а це точно не гігієнічно.

Крім того, такі люди часто намагаються ходити або сидіти в літаку босоніж, а це точно не сподобається сусідам по сидінням.