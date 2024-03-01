Стюардеса назвала головні ознаки, що з літаком під час польоту щось не так

Під час подорожей в інші країни усі зазвичай обирають літаки. Зокрема, є певні ознаки, які можуть вказувати на те, що під час польоту щось пішло не так. Варто спостерігати за поведінкою членів екіпажу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Колишня стюардеса Ліза Г'юз розповіла, що одним з тривожних дзвіночків є те, коли члени екіпажу починають активно спілкуватися з кабіною пілотів. Якщо у цей момент вони сильно нервуються, то екіпаж щось сильно турбує.
Також, члени екіпажу готують аварійне обладнання, можна починати готуватися до тривожного оголошення.
Незвичайні шуми, вібрації або раптова зміна висоти можуть вказувати на механічні проблеми.
Також до ознак, що щось йде не за планом, входить:
Г'юз назвала випадки, коли може знадобитися аварійна посадка літака:
Багато пасажирів беруть у літак сумки, рюкзаки та інші речі, які можна залишити в основній валізі. Це створює дискомфорт та забирає багато місця.
Якщо ви думаєте, що поблизу немає бортпровідника, не варто забувати, що про це повідомляють інші пасажири. Такою поведінкою ви ризикуєте отримати відмову у майбутніх польотах.
Коли ви бачите бортпровідників, які демонструють безпеку, ви повинні сидіти і почекати, поки не зникне знак "Пристебніть ремені". В екстреній ситуації просто викличте стюардесу..
Якщо ви відчуваєте запаморочення, панічну атаку чи дискомфорт, відразу повідомляйте про це бортпровідникам. Варто вчасно звернутися по допомогу.
Раніше стюардеса розповідала про найогидніший вчинок пасажирів у літаку.
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