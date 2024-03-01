Стюардеса назвала головні ознаки, що з літаком під час польоту щось не так

Що повинно насторожити

Колишня стюардеса Ліза Г'юз розповіла, що одним з тривожних дзвіночків є те, коли члени екіпажу починають активно спілкуватися з кабіною пілотів. Якщо у цей момент вони сильно нервуються, то екіпаж щось сильно турбує.

Також, члени екіпажу готують аварійне обладнання, можна починати готуватися до тривожного оголошення.

Незвичайні шуми, вібрації або раптова зміна висоти можуть вказувати на механічні проблеми.

Також до ознак, що щось йде не за планом, входить:

зміну в освітленні салону літака

розгортання кисневих масок

введення аварійних протоколів

Коли можлива аварійна посадка

Г'юз назвала випадки, коли може знадобитися аварійна посадка літака:

технічні неполадки літака

екстрені медичні ситуації

загрози безпеці

складні погодні умови

Відмовтеся від зайвого багажу у літаку

Багато пасажирів беруть у літак сумки, рюкзаки та інші речі, які можна залишити в основній валізі. Це створює дискомфорт та забирає багато місця.

Вживати свій алкоголь на борту

Якщо ви думаєте, що поблизу немає бортпровідника, не варто забувати, що про це повідомляють інші пасажири. Такою поведінкою ви ризикуєте отримати відмову у майбутніх польотах.

Нехтувати інструктажем від бортпровідників

Коли ви бачите бортпровідників, які демонструють безпеку, ви повинні сидіти і почекати, поки не зникне знак "Пристебніть ремені". В екстреній ситуації просто викличте стюардесу..

Не мовчіть, якщо вам погано

Якщо ви відчуваєте запаморочення, панічну атаку чи дискомфорт, відразу повідомляйте про це бортпровідникам. Варто вчасно звернутися по допомогу.