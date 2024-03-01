Стюардесса назвала главные признаки, что с самолетом во время полета что-то не так

Что должно насторожить

Бывшая стюардесса Лиза Хьюз рассказала, что одним из тревожных колокольчиков является то, когда члены экипажа начинают активно общаться с кабиной пилотов. Если в этот момент они сильно нервничают, то экипаж что-то сильно беспокоит.

Также члены экипажа готовят аварийное оборудование, можно начинать готовиться к тревожному объявлению.

Необычные шумы, вибрации или внезапное изменение высоты могут указывать на механические проблемы.

Также к признакам, что что-то идет не по плану, входит:

смену в освещении салона самолета

развертывание кислородных масок

ввод аварийных протоколов

Когда возможна аварийная посадка

Гьюз назвала случаи, когда может потребоваться аварийная посадка самолета:

технические неполадки самолета

экстренные медицинские ситуации

угрозы безопасности

сложные погодные условия

Откажитесь от лишнего багажа в самолете

Многие пассажиры берут в самолет сумки, рюкзаки и другие вещи, которые можно оставить в основном чемодане. Это создает дискомфорт и занимает много места.

Употреблять свой алкоголь на борту

Если вы думаете, что поблизости нет бортпроводника, не следует забывать, что об этом сообщают другие пассажиры. Таким поведением вы рискуете получить отказ в будущих полетах.

Позаботьтесь о размере своих сумок

Сумка должна размещаться на верхней полке или под сиденьем. Однако бортпроводники не обязаны помогать пассажирам с этим.

Пренебрегать инструктажем от бортпроводников

Когда вы видите бортпроводников, демонстрирующих безопасность, вы должны сидеть и подождать, пока не исчезнет знак "Пристегните ремни". В экстренной ситуации просто вызовите стюардессу.

Не молчите, если вам плохо

Если вы чувствуете головокружение, паническую атаку или дискомфорт, сразу сообщайте об этом бортпроводникам. Следует вовремя обратиться за помощью.