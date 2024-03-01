Стюардесса назвала главные признаки, что с самолетом во время полета что-то не так

Во время путешествий в другие страны все обычно выбирают самолеты. В частности, есть некоторые признаки, которые могут указывать на то, что во время полета что-то пошло не так. Следует наблюдать за поведением членов экипажа.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Бывшая стюардесса Лиза Хьюз рассказала, что одним из тревожных колокольчиков является то, когда члены экипажа начинают активно общаться с кабиной пилотов. Если в этот момент они сильно нервничают, то экипаж что-то сильно беспокоит.
Также члены экипажа готовят аварийное оборудование, можно начинать готовиться к тревожному объявлению.
Необычные шумы, вибрации или внезапное изменение высоты могут указывать на механические проблемы.
Также к признакам, что что-то идет не по плану, входит:
Гьюз назвала случаи, когда может потребоваться аварийная посадка самолета:
Многие пассажиры берут в самолет сумки, рюкзаки и другие вещи, которые можно оставить в основном чемодане. Это создает дискомфорт и занимает много места.
Если вы думаете, что поблизости нет бортпроводника, не следует забывать, что об этом сообщают другие пассажиры. Таким поведением вы рискуете получить отказ в будущих полетах.
Сумка должна размещаться на верхней полке или под сиденьем. Однако бортпроводники не обязаны помогать пассажирам с этим.
Когда вы видите бортпроводников, демонстрирующих безопасность, вы должны сидеть и подождать, пока не исчезнет знак "Пристегните ремни". В экстренной ситуации просто вызовите стюардессу.
Если вы чувствуете головокружение, паническую атаку или дискомфорт, сразу сообщайте об этом бортпроводникам. Следует вовремя обратиться за помощью.
Ранее стюардесса рассказывала о самом отвратительном поступке пассажиров в самолете.
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