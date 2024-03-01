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Стюардесса назвала главные признаки, что с самолетом во время полета что-то не так

Как понять, что с самолетом что-то не так (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время путешествий в другие страны все обычно выбирают самолеты. В частности, есть некоторые признаки, которые могут указывать на то, что во время полета что-то пошло не так. Следует наблюдать за поведением членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Что должно насторожить

Бывшая стюардесса Лиза Хьюз рассказала, что одним из тревожных колокольчиков является то, когда члены экипажа начинают активно общаться с кабиной пилотов. Если в этот момент они сильно нервничают, то экипаж что-то сильно беспокоит.

Также члены экипажа готовят аварийное оборудование, можно начинать готовиться к тревожному объявлению.

Необычные шумы, вибрации или внезапное изменение высоты могут указывать на механические проблемы.

Также к признакам, что что-то идет не по плану, входит:

  • смену в освещении салона самолета
  • развертывание кислородных масок
  • ввод аварийных протоколов

Когда возможна аварийная посадка

Гьюз назвала случаи, когда может потребоваться аварийная посадка самолета:

  • технические неполадки самолета
  • экстренные медицинские ситуации
  • угрозы безопасности
  • сложные погодные условия

Откажитесь от лишнего багажа в самолете

Многие пассажиры берут в самолет сумки, рюкзаки и другие вещи, которые можно оставить в основном чемодане. Это создает дискомфорт и занимает много места.

Употреблять свой алкоголь на борту

Если вы думаете, что поблизости нет бортпроводника, не следует забывать, что об этом сообщают другие пассажиры. Таким поведением вы рискуете получить отказ в будущих полетах.

Позаботьтесь о размере своих сумок

Сумка должна размещаться на верхней полке или под сиденьем. Однако бортпроводники не обязаны помогать пассажирам с этим.

Пренебрегать инструктажем от бортпроводников

Когда вы видите бортпроводников, демонстрирующих безопасность, вы должны сидеть и подождать, пока не исчезнет знак "Пристегните ремни". В экстренной ситуации просто вызовите стюардессу.

Не молчите, если вам плохо

Если вы чувствуете головокружение, паническую атаку или дискомфорт, сразу сообщайте об этом бортпроводникам. Следует вовремя обратиться за помощью.

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