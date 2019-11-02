Стыд и страх: Комаровский указал на ошибки в деликатной ситуации с ребенком

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский посоветовал, как обсудить неудобную ситуацию

Доктор Комаровский рассказал, что делать, если ребенок застал родителей во время занятия сексом. На своем личном сайте педиатр посоветовал, как не допустить подобного, а также как поступить, если это все же произошло.

Задачей родителей в данной ситуации будет сделать все, чтобы не вызвать у ребенка чувства вины, стыда, неудобства или же страха. Комаровский советует родителям извиниться и поговорить.

Как избежать неприятной ситуации

Лучшим выходом будет замок на родительской спальне - его стоит установить, когда ребенок начинает самостоятельно передвигаться по квартире. Если взрослым захочется уединения, лучше закрыться.

Если неизбежное произошло

Педиатр советует справится с эмоциями, если ребенок ворвался в комнату в самый неловкий момент. Нельзя показывать сыну или дочери, что они сделали что-то страшное.

То, как ребенок отреагирует, зависит от его темперамента, возраста, а также познаний о сексе.

Как реагировать родителям зависимо от возраста ребенка

2-3 года. Малыш скорее всего ничего не поймет, поэтому вопросов у него скорее всего не возникнет. Если это произошло ночью, стоит поинтересоваться: "Ты в порядке?", "Хочешь пить / в туалет?" и т. д.

4-5 лет. В этом возрасте ребенок многое понимает. Лучшим объяснением будет, что мама с папой обнимаются, потому что друг друга любят.

6-8 лет. Школьник может из любопытства спросить, что происходит, и не дрались ли родители.

9-12. В этом возрасте дети могут очень смутиться и бояться, что они сделали что-то очень плохое. Педиатр советует не реагировать бурно или отрицательно.

Комаровский рассказал, что делать, если ребенок увидел секс родителей (фото: icliniq.com)

Отложите разговор на время

Деликатный разговор можно отложить, дождавшись, когда эмоции поутихнут. При разговоре стоит дать ребенку понять, что он не сделал ничего плохого. Потом из разговора стоит понять, какое объяснение ребенку нужно, ведь некоторые дети уже знают, что происходит. Им нужно лишь формальное подтверждение того, что все нормально.

Главные ошибки

В такой ситуации важно не допустить двух ошибок - слишком бурной реакции, а также игнорирования ситуации. Даже если ребенок не задает вопросов, все равно стоит начать разговор. Так как молчанием взрослые перекладывают ответственность на ребенка.

"Помните: навредить можно только неадекватной реакцией и игнорированием ситуации. Если же вы готовы спокойно обсуждать случившееся, то эпизод не оставит неудобства и стыда ни у вас, ни у детей", - резюмировал педиатр.