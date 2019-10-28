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Ребенок не хочет спать: Комаровский рассказал, как решить проблему

STYLERПерсоны    28.10.2019 - 08:17
Ребенок не хочет спать: Комаровский рассказал, как решить проблему
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский дал важный совет о дневном сне

Доктор Комаровский рассказал, стоит ли волноваться, если трехлетний ребенок отказывается от дневного сна. Кроме того, педиатр объяснил, нужно ли заставлять малыша, который никак не хочет укладываться.

К Евгению Комаровскому обратились родители девочки, которой 3,5 года. Мама не хочет принуждать ребенка, а папа утверждает, что дневной сон дочери необходим, так как она к вечеру становится капризной.

Родители попросили их рассудить и посоветовать, как заставить ребенка спать днем, если это критически необходимо.

Педиатр напомнил родителям о том, что такое физиологические потребности (еда, сон, питье, мочеиспускание и так далее). И один из главных принципов поддержания здоровья заключается в том, что их нужно удовлетворять только тогда, когда они являются потребностями именно организма.

Ребенок не хочет спать: Комаровский рассказал, как решить проблему

Комаровский высказался о дневном сне (фото: pixabay.com)

"Уложить спать ребенка, который спать не хочет, очень сложно. Прежде всего потому, что в данный момент времени его организм не нуждается во сне", - говорит педиатр.

Комаровский утверждает, что принуждать ребенка не нужно. Кроме того, он говорит, что никаких медицинских способов заставить ребенка спать днем не существует.

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