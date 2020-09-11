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Стыд потеряли: в Киеве задержали банду наглых ромов

Киев, Пятница 11 сентября 2020 13:36
Стыд потеряли: в Киеве задержали банду наглых ромов
В Киеве ромы обокрали женщину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На вокзале полиция зафиксировала очередную кражу

В Киеве 11 сентября с самого утра ромы совершили очередную кражу. На Центральном железнодорожном вокзале группа молодых людей вытащила кошелек из рюкзака у женщины. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

К счастью, полиция по горячим следам задержала преступников. Среди них есть и приезжие, а есть и давно промышляющие на вокзале ромы. Все задержанные жители города Береговое.

Ниже перечисляем фамилии и мена задержанных ромов:

1. Горват Елизавета Ивановна, 1980 года рождения. Ранее дважды судимая за кражи.

2. Фаркош Калман Аладаровича, 1984 года рождения. Ранее также судимая за кражу.

3. Ракуш Елизавета Руслановна, 1997 года рождения.

4. Горват Эдуард Калманович, 1989 года рождения. Ранее судимый за мошенничество и умышленное нанесение легких телесных повреждений.

5. Кондор Елжибет Берталивна, 1985 года рождения.

Стыд потеряли: в Киеве задержали банду наглых ромовСтыд потеряли: в Киеве задержали банду наглых ромовСтыд потеряли: в Киеве задержали банду наглых ромовВ Киеве задержали ромов-мошенников (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее писали, в Киеве родители-ромы "ловили приход" при ребенке.

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