В Киеве родители "ловили приход" при ребенке (видео)

В Киеве заметили мать и отца, которые принимали наркотики при спящем ребенке
В Киеве на Троещине заметили родителей, которые кололи наркотик внутривенно при спящем ребенке. Пару наркоманов, которые устроились на траве, заметил прохожий. Он подошел к горе-родителям и спросил, чем они занимаются. Пара ромской национальности начала уверять, что они просто отдыхают. С ними на подстилке лежали шприцы для инъекций.
Видео инцидента опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Полная жесть на Троещине. Родители ловят приход рядом с собственным ребенком посреди улицы", - сказано в сообщении на странице.
Осторожно, в ролике присутствует нецензурная лексика.
В Киеве родители "ловили приход" при ребенке
Отметим, что у женщины забинтованы ноги из-за язв. В комментариях украинцы отреагировали на видео и отметили, что в этой ситуации очень жаль ребенка, а не его родителей.
Как мы ранее писали, в центре Киева ветеран АТО решил проучить ромов, которые занимались воровством.