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В Киеве родители "ловили приход" при ребенке (видео)

Киев, Вторник 08 сентября 2020 10:15
В Киеве родители "ловили приход" при ребенке (видео)
В Киеве заметили наркоманов-ромов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве заметили мать и отца, которые принимали наркотики при спящем ребенке

В Киеве на Троещине заметили родителей, которые кололи наркотик внутривенно при спящем ребенке. Пару наркоманов, которые устроились на траве, заметил прохожий. Он подошел к горе-родителям и спросил, чем они занимаются. Пара ромской национальности начала уверять, что они просто отдыхают. С ними на подстилке лежали шприцы для инъекций.

Видео инцидента опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Полная жесть на Троещине. Родители ловят приход рядом с собственным ребенком посреди улицы", - сказано в сообщении на странице.

Осторожно, в ролике присутствует нецензурная лексика.

В Киеве родители "ловили приход" при ребенке

Отметим, что у женщины забинтованы ноги из-за язв. В комментариях украинцы отреагировали на видео и отметили, что в этой ситуации очень жаль ребенка, а не его родителей.

  • Господи, у чому винна та дитина? За що їй такі батьки?
  • А ребенок чего признаков жизни не подает? Такое впечатление, что его тоже чем то нашпиговали.
  • А, це ж цигани! Дайте їм ще на кілька доз і хай одразу закинуться!
  • Дезоморфин, уже ножки гнить начали. Недолго осталось.

Как мы ранее писали, в центре Киева ветеран АТО решил проучить ромов, которые занимались воровством.

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