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Сором втратили: у Києві затримали банду нахабних ромів

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 13:36
Сором втратили: у Києві затримали банду нахабних ромів
У Києві роми обікрали жінку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На вокзалі поліція зафіксувала чергову крадіжку

У Києві 11 вересня з самого ранку роми скоїли чергову крадіжку. На Центральному залізничному вокзалі група молодих людей витягла гаманець з рюкзака у жінки. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

На щастя, поліція по гарячих слідах затримала злочинців. Серед них є і приїжджі, а є і ті, хто давно промишляють на вокзалі. Всі затримані жителі міста Берегове.

Нижче перераховуємо прізвища та імена затриманих ромів:

1. Горват Єлизавета Іванівна, 1980 року народження. Раніше двічі судима за крадіжки.

2. Фаркош Калман Аладаровича, 1984 року народження. Раніше судима за крадіжку.

3. Ракуш Єлизавета Русланівна, 1997 року народження.

4. Горват Едуард Калманович, 1989 року народження. Раніше судимий за шахрайство та умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

5. Кондор Елжибет Берталивна, 1985 року народження.

Сором втратили: у Києві затримали банду нахабних ромівСором втратили: у Києві затримали банду нахабних ромівСором втратили: у Києві затримали банду нахабних ромівУ Києві затримали ромів-шахраїв (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше писали, в Києві батьки-роми "ловили приход" при дитині.

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