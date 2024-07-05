Створюють безлад: 7 речей, які не варто зберігати в спальні або біля ліжка

Вішалки та мішки з хімчистки

Якщо у вас є одяг, який досі лежить у мішках з хімчистки, час викинути ці чохли та вішалки.

На думку експертів з організації простору, якщо ви зберігаєте одяг з хімчистки без чохлів, ви зможете швидше побачити, що у вас є. А мішки не займатимуть дорогоцінний простір у шафі.

Крім цього, одяг прослужить довше, якщо він буде висіти на правильній вішалці, а не загорнутий у поліетилен.

Дрібні гроші

Ви коли-небудь витягали дрібні гроші з кишень і залишали їх розкиданими на тумбочці або комоді? Якщо це - ваша ситуація, вони можуть накопичуватися в різних місцях.

Замість того, щоб залишати монети або купюри на всіх поверхнях спальні, краще встановити спеціальний контейнер, куди кожен член родини може кидати дрібні гроші.

Таким чином, можна не лише запобігти безладу, а й знати, де взяти дрібні гроші за потреби - наприклад, для проїзду в маршрутці.

Пошта і робочі папери

Пошті та паперам з роботи не місце у спальні, якщо цього можна уникнути. Якщо ваш робочий простір також знаходиться у спальні, радять зібрати папери в спеціальні органайзери - і ві=виділити для них поличку.

В іншому випадку, перенесіть папери у спеціально відведене місце за межами спальні.

Запасні шнури

Щоразу, коли ми оновлюємо пристрій або купуємо новий, кількість зарядних кабелів і шнурів збільшується.

Оскільки іноді в оселі може бути є кілька "поколінь" пристроїв, до них також є всі шнури. Визначення того, що ви використовуєте, а що ні - це швидкий спосіб позбутися безладу.

Будь-які шнури, які варто зберігати, можна перерозподілити по домівці, рюкзаках чи навіть машині.

Додаткові подушки

Запасні або невикористані подушки насправді можуть займати багато місця у вашій спальні. Замість того, щоб зберігати їх на ліжку, рекомендують тримати зайві подушки у спеціально відведеній шафі.

Також час від часу слід переглядати подушки, прати за потреби та замінювати чохли.

Невикористані тренажери

Якщо раніше ви придбали велотренажер або невеликі гирі, а зараз вони припадають пилом у кутку - це ознака того, що настав час використовувати їх або перемістити. Інакше вони просто припадатимуть пилом, займаючи місце.

Стопка журналів чи книг

Завзяті читачі завжди мають на тумбочці чимало книг, але якщо їх не читати активно, вони захаращуватимуть простір - фізично і візуально.

Замість того, щоб тримати купу цікавих книг біля ліжка, радять класти поблизу місця для відпочинку лише ті, що читаються наразі, а решту перекласти на книжкову полицю.