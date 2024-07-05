Создают беспорядок: 7 вещей, которые не стоит хранить в спальне или возле кровати

Вешалки и мешки из химчистки

Если у вас есть одежда, которая до сих пор лежит в мешках из химчистки, пора выбросить эти чехлы и вешалки.

По мнению экспертов по организации пространства, если вы храните одежду по химчистке без чехлов, вы сможете быстрее увидеть, что у вас есть. А мешки не будут занимать драгоценное пространство в шкафу.

Кроме этого, одежда прослужит дольше, если она будет висеть на правильной вешалке, а не завернутая в полиэтилен.

Мелкие деньги

Вы когда-нибудь вытаскивали мелкие деньги из карманов и оставляли их разбросанными на тумбочке или комоде? Если это - ваша ситуация, они могут скапливаться в разных местах.

Вместо того чтобы оставлять монеты или купюры на всех поверхностях спальни, лучше установить специальный контейнер, куда каждый член семьи может бросать мелочь.

Таким образом, можно не только предотвратить беспорядок, но и знать, где взять мелочь при необходимости - например, для проезда в маршрутке.

Почта и рабочие бумаги

Почте и бумагам с работы не место в спальне, если этого можно избежать. Если ваше рабочее пространство также находится в спальне, советуют собрать бумаги в специальные органайзеры - и выделить для них полочку.

В противном случае перенесите бумаги в специально отведенное место вне спальни.

Запасные шнуры

Каждый раз, когда мы обновляем устройство или покупаем новое, количество зарядных кабелей и шнуров увеличивается.

Поскольку иногда в доме может быть несколько "поколений" устройств, к ним также есть все шнуры. Определение того, что вы используете, а что нет - это быстрый способ избавиться от беспорядка.

Любые шнуры, которые следует хранить, можно перераспределить по дому, рюкзакам или даже по машине.

Дополнительные подушки

Запасные или неиспользованные подушки действительно могут занимать много места в вашей спальне. Вместо того чтобы хранить их на кровати, рекомендуют держать лишние подушки в специально отведенном шкафу.

Также время от времени следует просматривать подушки, стирать при необходимости и заменять чехлы.

Неиспользованные тренажеры

Если раньше вы приобрели велотренажер или небольшие гири, а теперь они пылятся в углу - это признак того, что пора использовать их или переместить. Иначе они будут просто пылиться, занимая место.

Стопка журналов или книг

Упорные читатели всегда имеют на тумбочке немало книг, но если их не читать активно, они будут загромождать пространство - физически и визуально.

Вместо того, чтобы держать кучу интересных книг у кровати, советуют класть поблизости места отдыха только читаемые сейчас, а остальные переложить на книжную полку.