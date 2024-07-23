Створять затишок та здивують виглядом: 9 рослин, які зроблять з кімнати оазис

Англійський плющ

Англійський плющ (фото: Wikipedia)

Додайте кімнаті трохи загадковості за допомогою англійського плюща, вічнозеленої багаторічної рослини, що в'ється.

Англійський плющ легко вирощувати - він надзвичайно невибагливий у догляді, що робить його ідеальним для квітникарів-аматорів або тих, хто занадто зайнятий і іншими справами.

Ця рослина, крім того, що швидко росте, ефектна, коли її ставлять на високу полицю або коли вона звисає з підвісного кашпо.

Розміри рослини залежать від підвиду, проте варто зазначити, що плющ може легко розростися, захопивши кімнату. Плющу потрібен добре дренований ґрунт, а от щодо освітлення рослина не вибаглива.

Китайська вічнозелена

Китайська вічнозелена (фото: Wikipedia)

Приголомшливе листя овальної форми у китайської вічнозеленої аглаонеми надає кімнаті екзотичних зелених акцентів. Ця рослина доступна в широкому діапазоні кольорів - від сріблястого до рожево-червоного.

Однак, вона особливо ідеальна для спальні завдяки своїй стійкості до умов недостатнього освітлення - хоча їй потрібен добре дренований ґрунт.

За розмірами аглаонема може виростати приблизно 1,5 м заввишки - і стільки ж завширшки, проте це залежить від сорту.

Монстера

Монстера (фото: Freepik)

Монстера, з її великими, ефектними листками - саме та рослина, яка одразу асоціюється з тропіками. Вона може виростати до 4,5 заввишки, що перетворює її на екзотичне дерево в межах кімнати.

Ця популярна кімнатна рослина надає перевагу яскравому непрямому сонячному світлу - ідеально, якщо у вас є вікно з прозорою шторою, яка м'яко фільтрує сонячні промені.

Розміри дорослої монстери коливаються від 3 до 4,5 м (висота рослини) та від 1 до 1,8 м (ширина). Крім цього, монстеру потрібно часто обприскувати і регулярно пересаджувати, щоб дати кореням вдосталь простору.

Гарденія

Гарденія (фото: Wikipedia)

Окрім своїх відносно компактних розмірів - гарденія може виростати до 1,5 м заввишки - ця рослинка потішить приємними ароматами. Втім, враховуючи сильний запах, краще не ставити її в спальні.

Гарденія не любить коливань температури або вологи, тож найкраще місце для неї - вітальня або робочий кабінет. Для цієї рослини потрібно середнє або яскраве непряме освітлення, а також кислий ґрунт.

Зміїна рослина

Зміїна рослина (фото: Wikipedia)

Сансев'єрія, "зміїна рослина", "щучий хвіст", "тещин язик" - як тільки не називають цю одну з найвідоміших та простих у догляді кімнатних рослин.

Сансев'єрія має багато цікавих підвидів - деякі "зміїні рослини" можуть виростати до 3,65 м заввишки і мають довге листя, яке може успішно блокувати яскраве полуденне сонце.

Сансев'єрія нерідко стає "зіркою" кінофільмів, адже невибагливість рослини в поливі та освітленні робить її чудовим зеленим декором. Водночас варто обирати добре дренований ґрунт і не перезволожувати рослину - інакше вона згниє.

Епіпремнум

Епіпремнум (фото: Freepik)

Епіпремнум можна вирощувати в горщику або в підвісному кошику як ліану. Ця рослина, за якою легко доглядати, має листя, яке може варіюватися від однотонного зеленого до строкатого з кремовими смужками, залежно від умов освітлення.

Як і плющ, епіпремнум подібний до ліан, тобто, обвиває предмети й інші рослини. Тож не дивно, що ця рослина може вирости до 6 м завдовжки.

Втім, краще не обирати цю рослину, якщо вдома є діти або домашні улюбленці - листя епіпремнума, яке хтось може спробувати на смак, токсичне, як і інші частини рослини.

Лілія миру

Лілія миру (фото: Freepik)

Відповідно до своєї назви, ця лілія додасть вашій кімнаті затишку і спокою. Рослина може похизуватися широким темно-зеленим листям і чарівними білими квітами на високих стеблах.

Лілії миру - або ж спатифіллуми - добре вписуються в більшість домашніх декорів і чудово підходять як настільна або підлогова рослина, виростаючи до 1,5 м заввишки.

Драцена

Драцена (фото: Wikipedia)

Зазвичай більшість сортів цієї рослини ростуть неквапливо, досягаючи 1,5 м заввишки. Драцена Limelight має привабливе жовто-зелене листя, яке з часом набуває на лаймово-зеленого кольору.

До того ж цей сорт ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу садівництву без особливих зусиль, оскільки за драценою досить легко доглядати. Окрім непрямого освітлення, драцені потрібен добре дренований ґрунт і регулярний полив.

Бостонська папороть

Бостонська папороть (фото: Freepik)

Ще одна рослина, яка процвітає в умовах недостатнього освітлення - бостонська папороть, один з найпростіших у догляді різновидів сімейства папоротевих.

Ці рослини, які виростають до 1 м заввишки і 1 м завширшки, не лише полюбляють слабке освітлення, але й віддають перевагу прохолодній температурі. Просто не забувайте щодня зволожувати папороть, щоб листя не набуло коричневого кольору.