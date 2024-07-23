Создают уют и удивят видом: 9 растений, которые сделают из комнаты оазис

Английский плющ

Английский плющ (фото: Wikipedia)

Добавьте комнате немного загадочности с помощью английского плюща, вечнозеленого вьющегося многолетнего растения.

Английский плющ легко выращивать - он чрезвычайно неприхотлив в уходе, что делает его идеальным для цветоводов-любителей или тех, кто слишком занят и другими делами.

Это растение, кроме быстрорастущего, эффектно, когда его ставят на высокую полку или когда оно свисает с подвесного кашпо.

Размеры растения зависят от подвида, однако следует отметить, что плющ может легко разрастись, захватив комнату. Плющу нужна хорошо дренированная почва, а вот по освещению растение не прихотливое.

Китайская вечнозеленая

Китайская вечнозеленая (фото: Wikipedia)

Потрясающие листья овальной формы у китайской вечнозеленой аглаонемы придают комнате экзотические зеленые акценты. Это растение доступно в широком диапазоне цветов - от серебристого до розово-красного.

Однако она особенно идеальна для спальни благодаря своей устойчивости к условиям недостаточного освещения - хотя ей нужна хорошо дренированная почва.

По размерам аглаонема может вырастать примерно 1,5 м в высоту - и столько же в ширину, однако это зависит от сорта.

Монстера

Монстера (фото: Freepik)

Монстера, с ее большими, эффектными листьями - именно то растение, которое сразу ассоциируется с тропиками. Она может вырастать до 4,5 высотой, что превращает ее в экзотическое дерево в пределах комнаты.

Это популярное комнатное растение предпочитает яркий непрямой солнечный свет - идеально, если у вас есть окно с прозрачной шторой, которая мягко фильтрует солнечные лучи.

Размеры взрослой монстеры колеблются от 3 до 4,5 м (высота растения) и от 1 до 1,8 м (ширина). Кроме этого, монстеру нужно часто опрыскивать и регулярно пересаживать, чтобы дать корням достаточно пространства.

Гардения

Гардения (фото: Wikipedia)

Кроме своих относительно компактных размеров - гардения может вырастать до 1,5 м высотой - это растение порадует приятными ароматами. Впрочем, учитывая сильный запах, лучше не ставить ее в спальне.

Гардения не любит колебаний температуры или влаги, поєтому самое лучшее место для нее - гостиная или рабочий кабинет. Для этого растения требуется среднее или яркое непромое освещение, а также кислая почва.

Змеиное растение

Змеиное растение (фото: Wikipedia)

Сансевиерия, "змеиное растение", "щучий хвост", "тещин язык" - как только не называют эту одну из самых известных и простых в уходе за комнатными растениями.

Сансевиерия имеет много интересных подвидов - некоторые "змеиные растения" могут вырастать до 3,65 м высотой и имеют длинные листья, которые могут успешно блокировать яркое полуденное солнце.

Сансевиерия нередко становится "звездой" кинофильмов, ведь неприхотливость растения в поливе и освещении делает его отличным зеленым декором. В то же время следует выбирать хорошо дренированную почву и не переувлажнять растение - иначе оно сгниет.

Эпипремнум

Эпипремнум (фото: Freepik)

Эпипремнум можно выращивать в горшке или в подвесной корзине в качестве лианы. Это растение, за которым легко ухаживать, имеет листья, которые могут варьироваться от однотонного зеленого до пестрого с кремовыми полосками, в зависимости от условий освещения.

Как и плющ, эпипремнум подобен лианам, то есть, обвивает предметы и другие растения. Не удивительно, что это растение может вырасти до 6 м длиной.

Впрочем, лучше не выбирать это растение, если дома есть дети или домашние любимцы - листья эпипремнума, которые кто-то может попробовать на вкус, токсичные, как и другие части растения.

Лилия мира

Лилия мира (фото: Freepik)

Согласно своему названию, эта лилия придаст вашей комнате уют и спокойствие. Растение может похвастаться широкими темно-зелеными листьями и очаровательными белыми цветами на высоких стеблях.

Лилии мира - или спатифиллумы - хорошо вписываются в большинство домашних декоров и прекрасно подходят как настольное или напольное растение, вырастая до 1,5 м высотой.

Драцена

Драцена (фото: Wikipedia)

Обычно большинство сортов этого растения растут неторопливо, достигая 1,5 м высотой. Драцена Limelight имеет привлекательные желто-зеленые листья, которые со временем приобретают лаймово-зеленый цвет.

К тому же этот сорт идеально подходит для тех, кто предпочитает садоводство без особого труда, поскольку за драценой достаточно легко ухаживать. Кроме непрямого освещения, драцене требуется хорошо дренированная почва и регулярный полив.

Бостонский папоротник

Бостонский папоротник (фото: Freepik)

Еще одно растение, процветающее в условиях недостаточного освещения - бостонский папоротник, одна из самых простых в уходе разновидностей семейства папоротников.

Эти растения, которые вырастают до 1 м в высоту и 1 м в ширину, не только любят слабое освещение, но и предпочитают прохладную температуру. Просто не забывайте ежедневно увлажнять папоротник, чтобы листья не приобрели коричневый цвет.