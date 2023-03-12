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Створена гру-симулятор ударного дрона ЗСУ, що знищує російських окупантів

Колаж РБК-Україна: готується до виходу аркадний симулятор дронів
Автор: Володимир Костирін

Група розробників готує до випуску гру Death From Above - аркадний симулятор дронів, дія якого відбувається в Україні під час російського вторгнення.

Трейлер симулятора представлений у Twitter видавця Lesser Evil.

Опис гри

Аркадний симулятор Death From Above дає можливість гравцеві відчути себе українським військовим оператором ударного коптера, який бореться з російськими окупантами, підбиває танки та живу силу ворога, повертає викрадені загарбниками пралки та інше обладнання, відновлює важливі лінії зв'язку.

Коли вийде

Нині триває доопрацювання гри, а планована дата випуску на ігровому сервісі Steam: 2-й квартал 2023 року.

Над проектом працює команда з України, Польщі, Фінляндії, Казахстану, Німеччини та Португалії.

Виходить гра симулятор Death From Above про роботу українського оператора ударного дрона (фото: store.steampowered.com)

Благодійність

Зазначимо, що після виходу гри видавець перерахує 30% прибутку від продажу благодійної організації "Повернись живим", а також організації "Армія дронів".

"Щойно ми досягнемо беззбитковості у грі, ми збільшимо цей внесок, направивши 70% наших чистих доходів на ці добрі справи. Інші 30% будуть вкладені в подальший розвиток гри", - обіцяють розробники.

Збір на проект здійснюється на платформі Kickstarter.

У грі Death From Above можна відчути українським оператором дрона та знищувати сили російських окупантів (фото: store.steampowered.com)

Системні вимоги

Для гри Death From Above заявлено такі мінімальні системні вимоги

ОС: Windows 10 64bit / Процесор: i3-6100/i5-2500 / Відеокарта: GTX 950 / DirectX: версії 11 / Місце на диску: 4 GB доступного місця / Підтримка ВР: N/A.

Нагадаємо, раніше в СБУ показали відео, як спецназівці знищили російський "Сонцепьок" дроном.

Також ми писали перед цим, що військові продемонстрували користь дронів на фронті, які за успішних операцій зменшують бажання у ворога наступати.

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