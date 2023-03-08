ua ru
Ср, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спецпризначенці знищили російський "Сонцепьок" дроном (відео)

Новость на русском →
Середа 08 березня 2023 18:55
Спецпризначенці знищили російський "Сонцепьок" дроном (відео) Ілюстративне фото: спецпризначенці знищили російський "Сонцепьок" дроном (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили FPV-безпілотником російський вогнемет "Сонцепьок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що бійці Центру спецоперацій "А" СБУ спалили російську важку вогнеметну систему прямо в момент її залпу.

"Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту", - зазначили в СБУ.

Додамо, що FPV-дрони дозволяють бачити події у реальному часі. Картинка передається з безпілотника на монітор, окуляри або шолом пілота.

Зазначимо, що це вже не перший раз, коли українці спалюють "Сонцепьок" росіян. Так, наприклад, 72 бригада ім. Чорних Запорожців знищила такий вогнемет у лютому.

До того ж, нещодавно військові показали, як відпрацювали дронами по позиціях окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна Росії проти України
NEWS
Маляр про бої за Бахмут: знищення окупантів та техніки там - це теж перемога
Маляр про бої за Бахмут: знищення окупантів та техніки там - це теж перемога
DAILY
Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь