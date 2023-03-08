Спецпризначенці знищили російський "Сонцепьок" дроном (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що бійці Центру спецоперацій "А" СБУ спалили російську важку вогнеметну систему прямо в момент її залпу.

"Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту", - зазначили в СБУ.

Додамо, що FPV-дрони дозволяють бачити події у реальному часі. Картинка передається з безпілотника на монітор, окуляри або шолом пілота.

Зазначимо, що це вже не перший раз, коли українці спалюють "Сонцепьок" росіян. Так, наприклад, 72 бригада ім. Чорних Запорожців знищила такий вогнемет у лютому.

До того ж, нещодавно військові показали, як відпрацювали дронами по позиціях окупантів.

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