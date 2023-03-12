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Создана игра-симулятор ударного дрона ВСУ, уничтожающего российских оккупантов

Коллаж РБК-Украина: готовится к выходу аркадный симулятор дронов
Автор: Владимир Костырин

Группа разработчиков готовит к выпуску гру Death From Above - аркадный симулятор дронов, действие которого происходит в Украине во время российского вторжения.

Трейлер симулятора представлен в Twitter издателя Lesser Evil.

Описание игры

Аркадный симулятор Death From Above дает возможность игроку почувствовать себя украинским военные оператором ударного коптера, который сражается с российскими оккупантами, подбивает танки и живую силу врага, возвращает похищенные захватчиками стиралки и прочее оборудование, восстанавливает важные линии связи.

Когда выйдет

В настоящее время продолжается доработка игры, а планируемая дата выпуска на игровом сервисе Steam: 2-й квартал 2023 года.

Над проектом работает команда из Украины, Польши, Финляндии, Казахстана, Германии и Португалии.

Выходит игра симулятор Death From Above о работе украинского оператора ударного дрона (фото: store.steampowered.com)

Благотворительность

Отметим, что после выхода игры издатель перечислит 30% прибыли от продаж благотворительной организации "Повернись живим", а также организации "Армия дронов".

"Как только мы достигнем безубыточности в игре, мы увеличим этот вклад, направив 70% наших чистых доходов на эти добрые дела. Остальные 30% будут вложены в дальнейшее развитие игры", - обещают разработчики.

Сбор на проект осуществляется на платформе Kickstarter.

В игре Death From Above можно почувствовать украинским оператором дрона и уничтожать силы российских оккупантов (фото: store.steampowered.com)

Системные требования

Для игры Death From Above заявлены такие минимальные системные требования

ОС: Windows 10 64bit / Процессор: i3-6100/i5-2500 / Видеокарта: GTX 950 / DirectX: версии 11 / Место на диске: 4 GB доступного места / Поддержка ВР: N/A.

Напомним, ранее в СБУ показали видео, как спецназовцы уничтожили российский "Солнцепек" дроном.

Также мы писали перед этим, что военные продемонстрировали пользу дронов на фронте, которые при успешных операциях уменьшают желание у врага наступать.

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