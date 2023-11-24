Ступка отримав вирок за пʼяну ДТП: що відомо

Остапа Ступку визнали винним у "п’яній" ДТП

Так, суд призначив артисту покарання у вигляді обмеження волі на три роки та відсторонив його від права керування транспортними засобами на вісім років.

Крім того, з нього буде стягнуто близько 10 тисяч гривень, які були використані на проведення експертиз.

Остап Ступка (фото: скріншот з відео)

"Це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшувальних обставин. Ми могли "вийти" на штраф, що було б доречніше та справедливіше для держави, бо сума немаленька. Мінімально - це 170 тисяч гривень. Також не вирішена доля арештованого майна", - сказав Ступка.

Зазначимо, що Остап не опиниться за ґратами, а буде зобов'язаний упродовж трьох років з'являтися у спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.

Представники захисту планують подати апеляцію. Протягом місяця, поки рішення не набуде чинності, у Ступки застосовуватиметься запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 00:00 до 05:00 ранку.

Що відомо про ДТП за участі актора

4 квітня Остап Ступка потрапив у ДТП у Голосіївському районі столиці.

Інцидент стався близько 23 години ночі.

Актор, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, в'їхав на своєму позашляховику Range Rover у легковий автомобіль Mitsubishi, припаркований на зупинці. Чоловіка, який перебував у цьому автомобілі, було госпіталізовано.

Фото с места ДТП с участием Ступки (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua )

Знаменитість затримали на місці події. Прилад "Драгер" показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.

Попередньо подію було кваліфіковано за ч. 1 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило для потерпілого тілесне ушкодження середньої тяжкості).

Однак, враховуючи висновки судово-медичної експертизи, яка встановила, що заподіяне потерпілому тілесне ушкодження є тяжким, кримінальне провадження перекваліфіковано на ч. 2 ст. 286-1 КК України.