Студенты рассказали правду о преподавательнице НПУ им. Драгоманова: была проукраинской, а потом сошла с ума

В Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова работает преподаватель и профессор Евгения Бильченко, ненавидящая Украину. После ее скандальных высказываний про "гражданскую войну" на Донбассе и "неонацистский режим в стране" в сети вспыхнул настоящий скандал. Профессора по культурологии Бильченко требуют уволить из учебного заведения, а ее студентка подала заявление на исключение из вуза.

Бывшие студенты Национального университета имени Драгоманова рассказали Styler интересные факты о профессоре культурологии за время ее работы в вузе. Все они учились у преподавателя Евгении Бильченко.

Евгения Бильченко ранее придерживалась проукраинских взглядов (фото: facebook.com.yevzhik)

"Во время учебы в НПУ им. Драгоманова на философском факультете с 2010 до 2015 года преподаватель культурологических дисциплин Бильченко Евгения Витальевна запомнилась мне как человек с проукраинской позицией. То, что происходит сейчас, меня и моих однокурсников шокирует, такое впечатление, что она сошла с ума. Как может преподаватель украинского вуза позволять себе пропагандировать антиукраинские ценности?! Не понимаю, почему руководство учебного заведения ее покрывает. Хотя есть догадка, большая часть кафедры культурологии всегда очень любила Россию, туда регулярно ездила и скорее всего ездит и преподавала исключительно на русском", - рассказал нам бывший студент Александр.

О проукраинской позиции Бильченко рассказывает еще одна бывшая студентка вуза.

"Я училась на Философском факультете в НПУ Драгоманова с 2009 по 2014 год. Бильченко Е.В. - это один из лучших преподавателей, которые были у меня за время моего обучения. Бильченко была исключительно проукраинским преподавателем. Принимала активное участие в Евромайдане, выступала со стихами, посвященными этим событиям. После начала военных действий на Донбассе, принимала активное участие в помощи военнослужащим, неоднократно ездила с гуманитарной помощью для украинских воинов, выступала со стихами перед ветеранами АТО. Что происходит сейчас, я не понимаю, мировоззрение человека кардинально изменился, с чем это связано, не понимает никто. Меня очень удивляет реакция руководства университета на данные события, дело не в политике, а в том, что преподаватель доносит до своих студентов абсолютно пророссийскую позицию, оправдывая все события, происходящие на Востоке, это недопустимо, в период когда проливается кровь украинцев", - рассказала студентка, пожелавшая остаться инкогнито.

Не понимает, как такое могло произойти с адекватным ранее преподавателем и бывший студент Алексей. По его словам, Бильченко даже в активной фазе АТО не заикалась о "бандеровцах".

"Еще во время учебы я получал определенное давление со стороны преподавателей кафедры культурологии. Они требовали разговаривать исключительно на русском языке, несмотря на то, что государственный язык - это украинский. И потом я чувствовал определенный буллинг за свою ломанный русский. По преподавателю Бильченко, у меня сложилось двоякое впечатление. Профессор, который принимал активное участие в Революции достоинства, и пропагандировал проевропейские ценности, теперь говорит "гибридное безумие на Украине" построено на американских механизмах", - рассказал Алексей.

Евгения Бильченко выступала в сенате Чехии в 2018 году

"Даже во время обучения, а именно в 2015 году, когда АТО была в активной фазе, мы проходили на лекциях "Дихотомии Восток-Запад" у преподавателя не было ни слова о кровожадных бандеровцах, обстрела ВСУ мирного населения Донбасса, и сохранение постсоветских ценностей. Действительно, очень странно, что именно после "творческой" поездки в Россию Бильченко "прозрела" и стала вести антиукраинскую риторику. Возможно, она прозрела от финансирования из-за поребрика, что затмило ей разум, или же от безграничного поглощения псилоцибициновых грибов (ее хиппи атрибутика это явно подчеркивает", - отметил Алексей.

Отметим, что сейчас на странице в Facebook Бильченко начали появляться посты поддержки от ее студентов, которые недоумевают, почему же травят их преподавателя, ведь Евгения никогда не позволяла себе на лекциях высказываний, не касающихся предмета.

Как мы сообщали ранее, преподаватель, ненавидящий Украину, похвасталась достижением в РФ.