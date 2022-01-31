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Студенты одесского университета показали адские условия в общежитии: просто кошмар (видео)

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Одесса, Понедельник 31 января 2022 09:26
Студенты одесского университета показали адские условия в общежитии: просто кошмар (видео) Студенты из Одессы продемонстрировали свое общежитие (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Условия жизни в студенческих общежитиях Украины оставляют желать лучшего. На этот раз молодые люди показали, в каком "аду" проживают учащиеся Национального университета "Одесская политехника".

Видео опубликовали в Telegram-канале Одесса Info.

Отметим, что общежитие находится на переулке Матросова, 3. Студенты сообщили, что в помещениях общежития отсутствует отопление, горячей воды там тоже нет.

Учащиеся вуза вынуждены греться бутылками с горячей водой и накрываться одеялами. При этом плата за такое жилье составляет 2500 гривен в месяц.

"Зацените условия в общаге Политеха №3. Воды горячей нет, отопления тоже нет. Греемся бутылками с кипятком под одеялом. Просто пиз*ец. Зато 2500 грн. стабильно платим за проживание, куда деньги уходят?" - сказано под видео.

На видео вы можете увидеть почерневшие потолки и стены без ремонта, на такие условия не взглянешь без слез.

"Это просто кошмар, тут живут люди", - говорит человек на видео.

В сети показали условия студентов в общежитии Одессы

Для справки

Национальный университет "Одесская политехника" (НУОП) — украинский технический ВУЗ в городе Одесса. Занимает 1-е место в рейтинге лучших технических вузов Одессы и 6-е место в общем рейтинге лучших технических вузов Украины. Входит в состав Европейской ассоциации университетов.

Напомним, студенты показали ужасы общежития Одесского университета.

Ранее мы писали о том, что студенты разместили фото общежития НАУ, но в учебном заведении их назвали фейком.

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