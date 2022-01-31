Студенти Одеського університету показали пекельні умови в гуртожитку: просто кошмар (відео)
Умови життя в студентських гуртожитках України залишають бажати кращого. Цього разу молоді люди показали, в якому "пеклі" проживають учні Національного університету "Одеська політехніка".
Відео опублікували в Telegram-каналі Одеса Info.
Зазначимо, що гуртожиток знаходиться на провулку Матросова, 3. Студенти повідомили, що в приміщеннях гуртожитку відсутнє опалення, гарячої води там теж немає.
Учні вузу змушені грітися пляшками з гарячою водою і накриватися ковдрами. При цьому плата за таке житло становить 2500 гривень на місяць.
"Зацініть умови в гуртожитку Політеху №3. Води гарячої немає, опалення теж немає. Гріємося пляшками з окропом під ковдрою. Просто Піз*єц. Зате 2500 грн стабільно платимо за проживання, куди гроші йдуть?"- сказано під відео.
На відео ви можете побачити почорнілі стелі й стіни без ремонту, на такі умови не поглянеш без сліз.
"Це просто кошмар, тут живуть люди", - каже людина на відео.
У мережі показали умови студентів у гуртожитку Одеси
Для довідки
Національний університет "Одеська політехніка" (НУОП) — український технічний ВУЗ у місті Одеса. Займає 1-е місце в рейтингу кращих технічних вузів Одеси і 6-е місце в загальному рейтингу кращих технічних вузів України. Входить до складу Європейської асоціації університетів.
Нагадаємо, студенти показали жахи гуртожитку Одеського університету.
Раніше ми писали про те, що студенти розмістили фото гуртожитку НАУ, але в навчальному закладі їх назвали фейком.