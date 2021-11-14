ru ua
Нд, 14 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Студенти-музиканти довели українців до сліз грою на цимбалах на честь померлого в 33 роки кумира

Новость на русском →
Неділя 14 листопада 2021 13:08
Студенти-музиканти довели українців до сліз грою на цимбалах на честь померлого в 33 роки кумира Скрін відео: група ZAPAL вразила грою на цимбалах
Автор: Світлана Мащенко

Група ZAPAL, що складається з трьох молодих хлопців, вразила українців грою на цимбалах і кахоні - незвичних сучасній людині інструментах. Свої вміння хлопці показували на шоу "Україна має талант".

Дивіться в матеріалі Styler нижче, як це було.

Андрій, Ваня і Льоша познайомилися в Чернівцях, куди приїхали вчитися. Вони часто виступають на вулицях міста, привертаючи чималу увагу людей.

Як тільки хлопці вийшли на сцену, серце співачки Руслани розтануло. По-перше, вона відразу зацінила цимбали, а по-друге, красу хлопців.

Андрій каже, що його дідусь - цимбаліст, тому талант йому дістався саме від нього.

Студенти-музиканти довели українців до сліз грою на цимбалах на честь померлого в 33 роки кумира

Скрін відео: група ZAPAL

Надихнув хлопця на досягнення успіхів у цьому напрямку Петро Казків, також цимбаліст, фіналіст "України має талант". Життя музиканта трагічно обірвалося в 33-річному віці 4 лютого 2021-го - він помер від раку легенів.

Тріо виконало авторську композицію на цимбалах, гітарі та ударному інструменті кахоні.

Публіка аплодувала музикантам стоячи в кінці виступу, а Руслана плакала.

Зазначимо, що шоу Україна має талант відновилося після чотирирічної перерви. В ефір воно виходить щосуботи на каналі СТБ. Основний суддівський склад - Сергій Притула, Ксенія Мішина, Євген Кот. А в останньому, четвертому випуску до команди приєдналася співачка Руслана.

Раніше в шоу всіх вразила єдина в Україні реп-вчителька, яка співає про кільчастих хробаків.

Також ми писали, що Євген Кот зізнався, чому відмовляється другий рік від участі в проекті "Танці з зірками".

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна має талант
LITE
Як правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стиліста
Як правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стиліста