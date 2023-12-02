"Студентів направили до підвалу". На Тернопільщині виник скандал між церквою та поліцією (відео)

У Тернопільській області представників УПЦ МП виселили зі Свято-Миколаївського собору зі скандалом. Коли правоохоронці зайшли до приміщення та попросили всіх його покинути, на вулиці була морозна погода. Священнослужителі звинувачують поліціянтів у тому, що вони вчинили "не по совісті".

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: допис у Facebook начальника Головного управління поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко, коментар настоятеля собору панотця Василя для сайту ТСН, матеріал видання УПЦ МП "СПЖ", допис у Facebook священника ПЦУ в Кременці Володимира Буграка, повідомлення пресслужби Тернопільської поліції.

РБК-Україна (проєкт Styler) детально розповідає все, що відомо про цей скандал.

Що сталося в соборі

"Від самого ранку працівники поліції та інших правоохоронних органів працювали у Кременці, забезпечуючи виконання судового рішення щодо повернення Свято-Миколаївського собору в державну власність", - написав Сергій Зюбаненко.

Він додає, що попри судові рішення, священнослужителі УПЦ кілька місяців відмовлялися передати приміщення архітектурної пам'ятки Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.

Правоохоронці врахували, що на території собору є регентське училище. Тому студентів і викладачів перевезли у заздалегідь підготовлені приміщення, де вони зможуть продовжити навчання.

Поліція примусила УПЦ МП виселитися зі Свято-Миколаївського собору (фото: Facebook/Сергій Зюбаненко)

Своєю чергою прихильники УПЦ МП дали свою версію подій.

"О 6:00 ранку Кременецький Свято-Миколаївський кафедральний собор, на території якого розміщується регентське училище, оточила поліція. Усім, хто був у приміщенні училища, а це здебільшого дівчата, було оголошено вимогу негайно залишити приміщення", - пишуть пропагандисти.

За їхніми словами, правоохоронці наказали всім вихованцям швидко збиратися, тому що отримали наказ "зачистити приміщення".

"Деякі дівчата в стані стресу зачинилися у своїх келіях. У відповідь силовики погрожують виламати двері й примусово вивести їх із приміщення", - продовжили в УПЦ.

Настоятель собору панотець Василь поділився з журналістами ще однією версією того, що відбувалося.

"Прямо о шостій годині, коли діти спали, увірвалися. Порізали замки. Вчинили не по-українськи, не по совісті. Напевно, так зробили, тому що хотіли це робити не в присутності тих людей, які могли зібратися. Жах. Студентів направляли до підвалу, до бомбосховища гуртожитку", - розповів настоятель.

Реакція ПЦУ

Священник ПЦУ в Кременці Володимир Буграк додав кілька уточнень до цієї історії. За його словами, і настоятель Свято-Миколаївського собору, і його парафія знали про те, що повинні звільнити приміщення. Тому візит поліції не був для них несподіваним.

Стосовно дітей, то їхні права не порушені, оскільки вони не безпритульні. Тож просто повертаються додому до своїх батьків.

"До того, що прийдеться покинути храм священники були готові. Всі свої речі вони забрали: ризи, утвір, інше начиння храму, особисті речі... А дітей залишили навмисне - для картинки. Не гарно прикриватися дітьми. Це стиль московських окупантів", - пише Володимир.

Він додає, що священники залишили храм доглянутим.

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Що сказали в поліції

У Тернопільському обласному відділку поліції розповіли, що поліцейські забезпечували охорону громадського порядку під час виконання судового рішення щодо Свято-Миколаївського собору в Кременці.

Термін дії договору про безкоштовне користування релігійною громадою УПЦ приміщеннями Миколаївського собору та інших об'єктів, які є державною власністю, закінчився 12 лютого 2023 року.

Проте настоятель і парафія відмовлялися покидати приміщення.

"З людьми, які перебували на території святині, спілкувалися поліцейські-психологи, поліція діалогу. Їм усім надали можливість у законному порядку покинути територію храму. Ніхто фізичної сили чи заходів примусів до людей не застосовував, все відбувалося винятково у правовому полі", - додали в пресслужбі.