"Ми дуже просимо". В Ужгороді священик закликав, щоб Бог помирив "два братні народи"

В Ужгороді священик греко-католицького храму Роман Курах під час богослужіння закликав до примирення двох великих народів, маючи на увазі Україну та Росію. Також він вважає, що це два "братні народи".

Деталі скандалу у храмі Ужгорода

Журналістка повідомила, що випадково почула слова священика у гучномовець, коли вона проїжджала повз ужгородський кафедральний собор.

"Ми дуже просимо, щоб Господь це зробив, це чудо: примирив ці два великі народи - України і Росії. Щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного. Але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили господа цілу вічність на многая і благая літа", - сказав священик на службі.

Цікаво, що всі люди, які прийшли на богослужіння, нормально реагували на такі промови, незважаючи на те, що в Україні вже понад рік триває війна.

"І затерпли від шоку. Ніхто - ніхто, і оком не кліпнув на ці слова. Десятки людей мовчки дослухали богослужіння і пішли геть. Ми, шоковані, віришили зайти до собору і чемно запитати у пана Кураха, чи нормально благословляти росіян під час війни і закликати обійматися з тими, хто нас вбиває. Пан Кураху нормально. Він пояснив нам це, миттєво перейшовши на крик і тикання", - написала Дарина.

Коли журналістка запитала священика, чи це нормально, він перейшов на крик і почав "тикати".

Священик Роман Курах сказав, що має право на свою думку (facebook.com/sssipigina)

Зазначимо, що Романа Кураха називали найхаризматичнішим священиком на Закарпатті. Так його назвала колись журналістка Укрінформу.

Яка позиція священика

Водночас, за словами священика, його рідний брат служить у десантних військах. І, незважаючи на це, Курах заявляє, що "ми в Господі є брати та сестри". Також Роман повідомив, що так казав Христос.

"Я маю право на мою позицію", – сказав священик греко-католицького храму Роман Курах.

На запитання Сіпігіної про те, чи буде він продовжувати говорити про росіян так само, якщо на війні вб’ють його рідного брата, який зараз служить у ЗСУ, Курах відповів ствердно.

Що думають українці

У коментарях деякі мешканці Ужгорода заступилися за священика. Вони написали, що журналістка не чула всієї проповіді, мовляв, раніше Роман просив у Бога захистити наших воїнів.