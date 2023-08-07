"Ми дуже просимо". В Ужгороді священик закликав, щоб Бог помирив "два братні народи"
В Ужгороді священик греко-католицького храму Роман Курах під час богослужіння закликав до примирення двох великих народів, маючи на увазі Україну та Росію. Також він вважає, що це два "братні народи".
Про це розповіла журналістка Дар'я Сипігіна в Facebook.
Деталі скандалу у храмі Ужгорода
Журналістка повідомила, що випадково почула слова священика у гучномовець, коли вона проїжджала повз ужгородський кафедральний собор.
"Ми дуже просимо, щоб Господь це зробив, це чудо: примирив ці два великі народи - України і Росії. Щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного. Але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили господа цілу вічність на многая і благая літа", - сказав священик на службі.
Цікаво, що всі люди, які прийшли на богослужіння, нормально реагували на такі промови, незважаючи на те, що в Україні вже понад рік триває війна.
"І затерпли від шоку. Ніхто - ніхто, і оком не кліпнув на ці слова. Десятки людей мовчки дослухали богослужіння і пішли геть. Ми, шоковані, віришили зайти до собору і чемно запитати у пана Кураха, чи нормально благословляти росіян під час війни і закликати обійматися з тими, хто нас вбиває. Пан Кураху нормально. Він пояснив нам це, миттєво перейшовши на крик і тикання", - написала Дарина.
Коли журналістка запитала священика, чи це нормально, він перейшов на крик і почав "тикати".
Священик Роман Курах сказав, що має право на свою думку (facebook.com/sssipigina)
Зазначимо, що Романа Кураха називали найхаризматичнішим священиком на Закарпатті. Так його назвала колись журналістка Укрінформу.
Яка позиція священика
Водночас, за словами священика, його рідний брат служить у десантних військах. І, незважаючи на це, Курах заявляє, що "ми в Господі є брати та сестри". Також Роман повідомив, що так казав Христос.
"Я маю право на мою позицію", – сказав священик греко-католицького храму Роман Курах.
На запитання Сіпігіної про те, чи буде він продовжувати говорити про росіян так само, якщо на війні вб’ють його рідного брата, який зараз служить у ЗСУ, Курах відповів ствердно.
Що думають українці
У коментарях деякі мешканці Ужгорода заступилися за священика. Вони написали, що журналістка не чула всієї проповіді, мовляв, раніше Роман просив у Бога захистити наших воїнів.
- Так усі ми з ненавистю до ворога прокидаємося і з наю засинаємо, якщо можем. Але якби ви на літургії були від початку і до кінця, то могли б навчитися не виривати слів із контексту. Почули б і прохання про захист наших воїнів, їх зцілення духовне і фізичне, а також про любов, котру із наших сердець витісняється все більше. Це ворог робить з усіми нами, і ненависть один до одного - це його перемога.
- Дарʼя, ходіть в церкву, а не проїжджайте повз неї, слухайте проповідь цілу, а не "підслуховуйте" уривки. Як подати інформацію під бажаним соусом - Ви продемонстрували, але у кого мозок на місці - той побачить, що пресвітер хотів донести, на жаль, Вам не дано.
- Священник однозначно неправий і його діям, впевнена, нададуть оцінку правоохоронні органи. Однак, безліч разів повторювати, що "вас тут не бомблять" - це як мінімум розпалювання ворожнечі і прояви сепаратизму! Бо Закарпаття - це Україна!
Як ми раніше писали, під Херсоном росіяни вбили священика УПЦ МП, який роздавав людям "гуманітарку".