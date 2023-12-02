"Студентов направили в подвал". В Тернопольской области возник скандал между церковью и полицией (видео)

В Тернопольской области представителей УПЦ МП выселили из Свято-Николаевского собора со скандалом. Когда правоохранители зашли в помещение и попросили всех его покинуть, на улице была морозная погода. Священнослужители обвиняют полицейских в том, что они поступили "не по совести".

При подготовке материала использовались источники: пост в Facebook начальника Главного управления полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко, комментарий настоятеля собора отца Василия для сайта ТСН, материал издания УПЦ МП "СПЖ", пост в Facebook священника ПЦУ в Кременце Владимира Буграка, сообщение пресс-службы Тернопольской полиции.

РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает все, что известно об этом скандале.

Что произошло в соборе

"С самого утра сотрудники полиции и других правоохранительных органов работали в Кременце, обеспечивая исполнение судебного решения по возвращению Свято-Николаевского собора в государственную собственность", - написал Сергей Зюбаненко.

Он добавляет, что, несмотря на судебные решения, священнослужители УПЦ несколько месяцев отказывались передать помещение архитектурного памятника Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику.

Правоохранители учли, что на территории собора есть регентское училище. Поэтому студентов и преподавателей перевезли в заранее подготовленные помещения, где они смогут продолжить учебу.

Полиция заставила УПЦ МП выселиться из Свято-Николаевского собора (фото: Facebook/Сергей Зюбаненко)

В свою очередь поклонники УПЦ МП дали свою версию событий.

"В 6:00 утра Кременецкий Свято-Николаевский кафедральный собор, на территории которого размещается регентское училище, оцепила полиция. Всем, кто был в помещении училища, а это в основном девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение", - пишут пропагандисты.

По их словам, правоохранители приказали всем воспитанникам быстро собираться, потому что получили приказ "зачистить помещение".

"Некоторые девушки в состоянии стресса закрылись в своих кельях. В ответ силовики угрожают выломать дверь и принудительно вывести ее из помещения", - продолжили в УПЦ.

Настоятель собора отец Василий поделился с журналистами еще одной версией происходящего.

"Прямо в шесть часов, когда дети спали, ворвались. Порезали замки. Поступили не по-украински, не по совести. Наверное, так поступили, потому что хотели это делать не в присутствии тех людей, которые могли собраться. Ужас. Студентов направляли в подвал, в бомбоубежище общежития", - рассказал настоятель.

Реакция ПЦУ

Священник ПЦУ в Кременце Владимир Буграк добавил несколько уточнений в этой истории. По его словам, и настоятель Свято-Николаевского собора, и его приход знали о том, что должны освободить помещение. Поэтому визит полиции не был для них неожиданным.

Что касается детей, то их права не нарушены, поскольку они не бездомные. Так что просто возвращаются домой к своим родителям.

"К тому, что придется покинуть храм священники были готовы. Все свои вещи они забрали: ризы, творение, другая утварь храма, личные вещи... А детей оставили умышленно - для картинки. Не хорошо прикрываться детьми. Это стиль московских оккупантов", - пишет Владимир.

Он добавляет, что священники оставили храм ухоженным.

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Что сказали в полиции

В Тернопольском областном отделении полиции рассказали, что полицейские обеспечивали охрану общественного порядка во время исполнения судебного решения по Свято-Николаевскому собору в Кременце.

Срок действия договора о бесплатном использовании религиозной громадой УПЦ помещениями Николаевского собора и других объектов, которые являются государственной собственностью, закончился 12 февраля 2023 года.

Однако настоятель и приход отказывались покидать помещение.

"С людьми, которые находились на территории святыни, общались полицейские-психологи, полиция диалога. Им всем предоставили возможность в законном порядке покинуть территорию храма. Никто физическую силу или меры принуждения к людям не применял, все происходило исключительно в правовом поле", - добавили в пресс-службе.