Можна підзаробити. ПриватБанк запустив вигідну акцію для українців

ПриватБанк оголосив акцію для студентів. Вони можуть отримувати 5% кешбеку при розрахунку Digital картою. Ці умови діятимуть до кінця осені.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.
Клієнти ПриватБанку з ІПН, які стали студентами та почали отримувати стипендію на пластикову або Digital картку ПриватБанку із серпня 2023 року, можуть стати учасниками акції.
Для цього потрібно слідувати наступному алгоритму дій:
Учасники акції при виконанні усіх умов зможуть отримувати кешбек 5% від покупок. Максимальна сума - 500 грн щомісяця (або 621,12 грн з урахуванням ПДФО). Банк від імені клієнта сплачуватиме податки.
Також зазначимо, що уже понад 17 тис. студентів стали учасниками акції.
У ПриватБанку наголошують, що реєстрація в акції є обов'язковою. Нарахування кешбеку діє при усіх оплатах через POS-термінал та в інтернеті за допомогою Apple Pay або Google Pay зі студентської картки від ПриватБанку в період акції.
Як додати картку в Apple Pay або Google Pay:
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