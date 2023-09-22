Можно подзаработать. ПриватБанк запустил очень выгодную акцию для украинцев

Какие условия акции

Клиенты ПриватБанка из ИНН, которые стали студентами и начали получать стипендию на пластиковую или Digital карту ПриватБанка с августа 2023 года, могут стать участниками акции.

Для этого нужно следовать следующему алгоритму действий:

зарегистрироваться на странице акции или формы в Приват24, которая поступила вам в приложении

получить на студенческую карту ПриватБанка стипендию

оплатить покупки с этой карты через Apple Pay или Google Pay

Участники акции при выполнении всех условий смогут получать кэшбэк 5% от покупок. Максимальная сумма - 500 грн ежемесячно (или 621,12 грн с учетом НДФЛ). Банк от имени клиента будет платить налоги.

Также отметим, что уже более 17 тысяч студентов стали участниками акции.

Акция действует до конца ноября (скриншот)

Какие нюансы нужно учесть участникам акции

В ПриватБанке отмечают, что регистрация в акции обязательна. Начисление кэшбека действует при всех оплатах через POS-терминал и в интернете с помощью Apple Pay или Google Pay со студенческой карты от ПриватБанка в период акции.

Как добавить карту в Apple Pay или Google Pay: