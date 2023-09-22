Можно подзаработать. ПриватБанк запустил очень выгодную акцию для украинцев

Приватбанк объявил акцию для студентов. Они могут получать 5% кэшбека при расчете Digital картой. Эти условия будут действовать до конца осени.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.
Клиенты ПриватБанка из ИНН, которые стали студентами и начали получать стипендию на пластиковую или Digital карту ПриватБанка с августа 2023 года, могут стать участниками акции.
Для этого нужно следовать следующему алгоритму действий:
Участники акции при выполнении всех условий смогут получать кэшбэк 5% от покупок. Максимальная сумма - 500 грн ежемесячно (или 621,12 грн с учетом НДФЛ). Банк от имени клиента будет платить налоги.
Также отметим, что уже более 17 тысяч студентов стали участниками акции.
В ПриватБанке отмечают, что регистрация в акции обязательна. Начисление кэшбека действует при всех оплатах через POS-терминал и в интернете с помощью Apple Pay или Google Pay со студенческой карты от ПриватБанка в период акции.
Как добавить карту в Apple Pay или Google Pay:
Ранее мы писали о том, что украинцы могут получать скидку на топливо при оплате картами ПриватБанка.
Читайте также о том, что до конца сентября украинцы могут получить денежное вознаграждение от ПриватБанка.