Студентам дозволили виїжджати за кордон, але не всім. Які документи знадобляться

Хто зі студентів зможе виїхати за кордон

Відповідно до змін у пункті 2-13 "Правил перетину державного кордону громадянами України", виїхати з України можуть студенти або курсанти навчальних закладів України, яким необхідна практична льотна підготовка.

Такі учні можуть здобути практичні навички в іноземних навчальних закладах чи спеціалізованих авіаційних школах.

Які знадобляться документи студентам

Для перетину державного кордону таким студентам чи курсантам знадобляться документи на підтвердження мети візиту, а також документи з військкомату.

Довідка від навчального закладу України про направлення студента чи курсанта для проходження практичної льотної підготовки в іноземному навчальному закладі чи в авіаційній школі.

Військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об'єднаного районного), міського (районного у містах, об'єднаного міського) ТЦК та СП.

Студенти або курсанти навчального закладу України можуть перебувати безперервно за кордоном стільки, скільки необхідно для практичної льотної підготовки в іноземних навчальних закладах або авіаційних школах.

Хто перетинати кордон не може

Варто зазначити, що громадяни України віком від 18 до 60 років, які є отримувачами вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формі здобуття освіти в Україні, не підлягають призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Однак ця категорія військовозобов'язаних не має права виїжджати за кордон - згідно з ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".