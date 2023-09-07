Студентам разрешили выезжать за границу, но не всем. Какие документы понадобятся

Студенты высших учебных заведений и курсанты получили право на выезд за границу для обучения. В частности, им разрешено проходить практическую летную подготовку в иностранных учебных заведениях или летных школах.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №934, которое недавно было опубликовано на сайте правительства.
Согласно изменениям в пункте 2-13 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", выехать из Украины могут студенты или курсанты учебных заведений Украины, которым необходима практическая летная подготовка.
Такие учащиеся могут получить практические навыки в иностранных учебных заведениях или специализированных авиационных школах.
Для пересечения государственной границы таким студентам или курсантам понадобятся документы для подтверждения цели визита, а также документы из военкомата.
Студенты или курсанты учебного заведения Украины могут находиться беспрерывно за границей столько, сколько необходимо для прохождения практической летной подготовки в иностранных учебных заведениях или авиационных школах.
Стоит отметить, что граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются получателями высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования в Украине не подлежат призыву на военную службу во время всеобщей мобилизации.
Однако данная категория военнообязанных не имеет права выезжать за границу - согласно ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Кстати, ранее мы писали, что изменится для военнообязанных в сентябре.
А также мы рассказывали о том, будет ли запрещен выезд за границу женщинам на воинском учете.