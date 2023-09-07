RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Студентам разрешили выезжать за границу, но не всем. Какие документы понадобятся

Каким категориям студентов разрешили выезжать за границу (фото: facebook.com/zahidnuy kordon)
Автор: Анна Шиканова

Студенты высших учебных заведений и курсанты получили право на выезд за границу для обучения. В частности, им разрешено проходить практическую летную подготовку в иностранных учебных заведениях или летных школах.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №934, которое недавно было опубликовано на сайте правительства.

Кто из студентов сможет выехать за границу

Согласно изменениям в пункте 2-13 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", выехать из Украины могут студенты или курсанты учебных заведений Украины, которым необходима практическая летная подготовка.

Такие учащиеся могут получить практические навыки в иностранных учебных заведениях или специализированных авиационных школах.

Какие понадобятся документы студентам

Для пересечения государственной границы таким студентам или курсантам понадобятся документы для подтверждения цели визита, а также документы из военкомата.

  • Справка от учебного заведения Украины о направлении студента или курсанта для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе.
  • Военно-учетные документы с соответствующими отметками районного (объединенного районного), городского (районного в городах, объединенного городского) ТЦК и СП.

Студенты или курсанты учебного заведения Украины могут находиться беспрерывно за границей столько, сколько необходимо для прохождения практической летной подготовки в иностранных учебных заведениях или авиационных школах.

Кто пересекать границу не может

Стоит отметить, что граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются получателями высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования в Украине не подлежат призыву на военную службу во время всеобщей мобилизации.

Однако данная категория военнообязанных не имеет права выезжать за границу - согласно ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кстати, ранее мы писали, что изменится для военнообязанных в сентябре.

А также мы рассказывали о том, будет ли запрещен выезд за границу женщинам на воинском учете.

Читайте РБК-Украина в Google News
выезд за границустудентиМобилизация в Украине