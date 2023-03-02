Студента не випустили з України, і він подав на прикордонників у суд. Проте щось пішло не так

Випадок з українським студентом італійського ВНЗ

Студент 5 курсу навчання, який мав відстрочку від мобілізації, не зміг виїхати до Італії, оскільки Прикордонна служба відмовилась його пропустити через пункт пропуску.

У матеріалах ім'я хлопця зазначене, як Сергій Ш. Отож, Сергій є студентом Міланського університету Біккока за спеціальністю маркетинг.

Сам Сергій з Одеської області, де в місцевому ТЦК отримав відстрочку від мобілізації до 28 квітня 2023 року.

Однак коли в листопаді студент намагався виїхати за кордон, прикордонники відмовились його пропускати. Сергій із цим не погодився та подав позов щодо скасування відмови на виїзд.

Що сталося далі

До 14 вересня 2022 року студенти закордонних вишів могли безперешкодно здійснювати поїздки за кордон, адже не підлягають мобілізації. Герой справи Сергій мав посвідчення на відстрочку від мобілізації. З цим документом його повинні були спокійно пропустити.

Але з тієї самої дати - 14 вересня 2022 - Прикордонна служба одноосібно змінила порядок перетину кордону, заборонивши це для студентів. Усе через масові підробки документів.

"Останнім часом ми бачимо дуже багато спекуляцій, коли масово підробляють документи начебто про навчання в іноземних вишах. Через це за рішенням найвищого військового керівництва було ухвалено чергове рішення відмовити такій категорії у праві перетину кордону", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Суд розглянув позов Сергія з обох сторін і встановив, що хлопець належить до категорії військовозобов'язаних осіб, тому йому виїзд за межі України заборонений.

Таким чином, навіть маючи всі необхідні для виїзду документи, студент, який підлягає мобілізації, не зможе поїхати за кордон.

В якому випадку студент все ж може виїхати

На сайті президента зареєстровано понад 10 петицій із проханням дозволити студентам виїзд за кордон. Попри те, що жодна з них не набрала потрібної кількості голосів, існує єдиний механізм для виїзду студента.

Якщо здобувач освіти вступив до іноземного навчального закладу до 24 лютого 2022, то він має можливість виїхати за кордон. Проте процедура цього є дещо ускладненою.

Щоб мати змогу поїхати за межі України, потрібно отримати відповідне розпорядження від Голови Держприкордонслужби.

Для цього університет, де навчається студент, повинен звернутися до МОН, а МОН до Держприкордонслужби. Студент отримає PDF-звернення від Голови ДПСУ. Цей документ потрібно пред'явити в роздрукованому вигляді під час перетину кордону.

Лише в такому разі прикордонники можуть дозволити виїзд окремій особі чи групі студентів. Листами до МОН та ДПСУ займається винятково університет.

В Україні також діють гарячі лінії правової допомоги стосовно перетину кордонів студентами:

1598 - гаряча лінія ДПСУ

- гаряча лінія ДПСУ 044 527 63 63 - телефон гарячої лінії ДПСУ

- телефон гарячої лінії ДПСУ офіційна пошта служби - adpsu@dpsu.gov.ua

Хто не підлягає мобілізації 2023

На сьогодні примусово не можуть бути мобілізованими:

чоловіки старше 60 років

громадяни, непридатні до військової служби

громадяни, які мають право на відстрочення від мобілізації (учні, студенти, педагоги та інші працівники освітньої сфери)

Причини, через які, згідно з законом, може надаватися відстрочення від мобілізації: