Студента не выпустили из Украины, и он подал на пограничников в суд. Однако что-то пошло не так

Случай с украинским студентом итальянского вуза

Студент 5 курса обучения, имевший отсрочку от мобилизации, не смог уехать в Италию, поскольку Пограничная служба отказалась его пропустить через пункт пропуска.

В материалах имя парня указано, как Сергей Ш. Итак, Сергей является студентом Миланского университета Биккока по специальности маркетинг.

Сам Сергей из Одесской области, где в местном ТЦК получил отсрочку от мобилизации до 28 апреля 2023 года.

Однако, когда в ноябре студент пытался выехать за границу, пограничники отказались его пропускать. Сергей с этим не согласился и подал иск об отмене отказа на выезд.

Что произошло дальше

До 14 сентября 2022 года студенты зарубежных вузов могли беспрепятственно совершать поездки за границу, ведь не подлежат мобилизации. Герой дела Сергей имел удостоверение на отсрочку от мобилизации. С этим документом его должны были спокойно пропустить.

Но с той же даты - 14 сентября 2022 - Пограничная служба единолично изменила порядок пересечения границы, запретив это для студентов. Все из-за массовых подделок документов.

"В последнее время мы видим очень много спекуляций, когда массово подделывают документы вроде бы об обучении в иностранных вузах. Поэтому по решению высшего военного руководства было принято очередное решение отказать такой категории в праве пересечения границы", - сообщили в Госпогранслужбе.

Суд рассмотрел иск Сергея с обеих сторон и установил, что парень принадлежит к категории военнообязанных лиц, поэтому выезд за пределы Украины ему запрещен.

Таким образом, даже имея все необходимые для выезда документы, студент, подлежащий мобилизации, не сможет уехать за границу.

В каком случае студент все же может выехать

На сайте президента зарегистрировано более 10 петиций с просьбой разрешить студентам выезд за границу. Несмотря на то, что ни один из них не набрал нужного количества голосов, существует единый механизм для выезда студента.

Если он поступил в иностранное учебное заведение до 24 февраля 2022 года, то имеет возможность выехать за границу. Однако процедура этого несколько усложнена.

Чтобы иметь возможность уехать за пределы Украины, нужно получить соответствующее распоряжение от Председателя Госпогранслужбы.

Для этого университет, где учится студент, должен обратиться в МОН, а МОН в Госпогранслужбу. Студент получит PDF-обращение от председателя ГПСУ. Этот документ следует предъявить в распечатанном виде при пересечении границы.

Только в таком случае пограничники могут разрешить выезд отдельному лицу или группе студентов. Письмами МОН и ГПСУ занимается исключительно университет.

В Украине также действуют горячие линии правовой помощи по пересечению границ студентами:

1598 - горячая линия ГПСУ

- горячая линия ГПСУ 044 527 63 63 - телефон горячей линии ГПСУ

- телефон горячей линии ГПСУ официальная почта службы - adpsu@dpsu.gov.ua

Кто не подлежит мобилизации 2023

На сегодняшний день принудительно не могут быть мобилизованными:

мужчины старше 60 лет

граждане, непригодные к военной службе

граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации (учащиеся, студенты, педагоги и другие работники образовательной сферы)

Причины, по которым, согласно закону, может даваться отсрочка от мобилизации: