Студент, бросивший яйцо в Януковича, стал большой "шишкой" в Укрзализныце

Дмитрий Романюк, который в 2004 году совершил "покушение" на тогда президента Виктора Януковича при помощи куриного яйца, получил высокую должность в Укрзализныце.

Так, согласно данным пресс-службы УЗ, Романюка назначили на должность директора по управлению взаимоотношениями с органами государственной власти. В Укрзализныце отмечают, что Романюк имеет успешный опыт международного сотрудничества и инвестиционных проектов.

"Покушение" на Януковича произошло 23 сентября 2004-го во время визита гаранта в Ивано-Франковск. Когда президент выходил из автобуса, в него полетело яйцо. Почувствовав удар, Янукович скорчил гримасу боли и рухнул.

Потом пресс-служба Януковича сообщала, что в него попал тяжелый тупой предмет, и он под капельницами в больнице.

"Стрелком" оказался 17-летний студент экономического факультета Дмитрий Романюк.

О карьере Романюка известно, что в 2010-2015 годах он был ассистентом, а затем стал преподавателем кафедры менеджмента и маркетинга экономического факультета Прикарпатского национального университета.

В 2014-м он баллотировался в нардепы по 83-му округу, но накануне выборов снял кандидатуру.

С 2015 по 2017 занимал должность директора департамента международного сотрудничества, евроинтеграции, инвестиций и развития туристической инфраструктуры Ивано-Франковской ОГА.

Дмитрий Романюк (фото: facebook.com/rom.dmytro)

В 2017 году стал руководителем по работе с регионами Украины ДУ "Офис привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest". А в 2018-2019 годах возглавлял наблюдательный совет компании по управлению активами MG Invest и был советником по вопросам инвестиций компании Moris Group.

Отметим, что имя Дмитрия Романюка всплыло еще в осенью 2019-го. Тогда он стал заместителем главы Ивано-Франковской госадминистрации. А вот новостью про назначение Романюка поделился в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.