Студент, що кинув яйце в Януковича, став великою "шишкою" в Укрзалізниці

Дмитро Романюк, який у 2004 році здійснив "замах" на тоді президента Віктора Януковича за допомогою курячого яйця, отримав високу посаду в Укрзалізниці.

Так, згідно з даними пресслужби УЗ, Романюка призначили на посаду директора з управління взаємовідносинами з органами державної влади. В Укрзалізниці зазначають, що Романюк має успішний досвід міжнародного співробітництва та інвестиційних проєктів.

"Замах" на Януковича стався 23 вересня 2004-го під час візиту гаранта в Івано-Франківськ. Коли президент виходив з автобуса, у нього полетіло яйце. Відчувши удар, Янукович скорчив гримасу болю і впав.

Потім пресслужба Януковича повідомляла, що в нього потрапив важкий тупий предмет, і він під крапельницями в лікарні.

"Стрільцем" виявився 17-річний студент економічного факультету Дмитро Романюк.

Про кар'єру Романюка відомо, що в 2010-2015 роках він був асистентом, а потім став викладачем кафедри менеджменту і маркетингу економічного факультету Прикарпатського національного університету.

У 2014-му він балотувався в нардепи по 83-му округу, але напередодні виборів зняв кандидатуру.

З 2015 по 2017 обіймав посаду директора департаменту міжнародного співробітництва, євроінтеграції, інвестицій та розвитку туристичної інфраструктури Івано-Франківської ОДА.

Дмитро Романюк (фото: facebook.com/rom.dmytro)

У 2017 році став керівником по роботі з регіонами України ДУ "Офіс привернення та підтримки інвестицій UkraineInvest". А у 2018-2019 роках очолював наглядову раду компанії з управління активами MG Invest і був радником з питань інвестицій компанії Moris Group.

Відзначимо, що ім'я Дмитра Романюка спливло ще восени 2019-го. Тоді він став заступником голови Івано-Франківської держадміністрації. А ось новиною про призначення Романюка поділився у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.