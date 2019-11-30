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Бросил яйцо в Януковича: "стрелок" стал высокопоставленным чиновником

STYLERПерсоны    30.11.2019 - 12:55
Бросил яйцо в Януковича: "стрелок" стал высокопоставленным чиновником
Виктор Янукович и яйцо (коллаж РБК-Украина)

Дмитрий Романюк, который 15 лет назад бросил в Виктора Януковича яйцо, стал высокопоставленным чиновником

В 2004 году студент Дмитрий Романюк поцелил в экс-президента Украины Виктора Януковича куриным яйцом. Этот инцидент обрел вирусную популярность и породил множество пародий и даже игр. Сейчас "стрелок" является заместителем главы Ивано-Франковской госадминистрации. Фотографией с ним поделился в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр инфраструктуры отметил, что Дмитрий Романюк – принципиальный и умный чиновник.

"Герой дня. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, который рискнул такое сделать, – это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем про него еще слышать, как про эффективного менеджера, значительно больше", – написал чиновник.

Бросил яйцо в Януковича: &quot;стрелок&quot; стал высокопоставленным чиновником

Дмитрий Романюк стал замглавы ОГА Ивано-Франковска (скриншот: facebook.com)

Бросил яйцо в Януковича: &quot;стрелок&quot; стал высокопоставленным чиновником

Дмитрий Романюк и Владислав Криклий (фото: facebook.com)

Стоит напомнить, что 23 сентября 2004 года в Ивано-Франковске Виктор Янукович стал жертвой обстрела яйцами. Стрелком оказался 17-летний студент экономического факультета Дмитрий Романюк. От его удара тогдашний премьер-министр и кандидат в президенты потерял равновесие и упал перед камерами.

Помощница Януковича тогда рассказывала прессе, что "ее босс под капельницей" и в него попали "тяжелым тупым предметом".

Дмитрий Романюк бросил в Януковича яйцо

К слову, уже в 2015 году Романюк возглавил Департамент евроинтерграции и развития туризма Ивано-Франковской областной госадминистрации.

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