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Стрункість без зусиль. Додайте це у каву та позбудитесь боків та жиру на животі

Вівторок 02 липня 2024 17:30
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Стрункість без зусиль. Додайте це у каву та позбудитесь боків та жиру на животі Фото: Що треба додати в каву для стрункості (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Бажаєте мати красиву фігуру без особливих зусиль? Додайте цю пасту в ранкову каву замість цукру або вершків. Східна добавка до кави надасть їй горіхового смаку, водночас уповільнює процес старіння, сприяє зниженню ваги та полегшує випорожнення.

Що саме треба додати у напій, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Кунжутна паста

Кунжутна паста або тахіні походить з Азії та Близького Сходу і готується з меленого, смаженого очищеного або неочищеного насіння кунжуту. Вона найбільш відома як інгредієнт хумусу або халви. Тахіні багата здоровими ненасиченими жирними кислотами, білком, харчовими волокнами, а також містить вітаміни групи В, магній, кальцій, залізо та цинк.

Тахіні досить калорійна - в 100 г міститься приблизно 595 ккал. Проте це здорові калорії, які надходять в основному з жирних кислот, таких як омега-3.

Які переваги вживання кави з тахіні?

Сама кава додає енергії, стимулює дію, підтримує травлення та допомагає очистити організм від шлаків і непотрібних продуктів обміну речовин, полегшує випорожнення, запобігає запорам.

Додавання тахіні підкреслює смак кави і посилює ці властивості, оскільки ця паста з також додає енергії, підтримує пам’ять і концентрацію, а також стимулює роботу серця і мозку. Вона також покращує травлення, прискорює перистальтику кишечника, забезпечує відчуття ситості та полегшує випорожнення.

Кава з кунжутною пастою також містить антиоксиданти, які затримують процес старіння. Завдяки цьому ви довше збережете молодий і здоровий вигляд.

Крім того, кава з тахіні:

  • прискорює травлення,
  • сприяє схудненню,
  • запобігає запорам і полегшує випорожнення,
  • має антиоксидантну дію,
  • регулює артеріальний тиск,
  • знижує ризик розвитку атеросклерозу,
  • знижує рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ,
  • підтримує імунітет,
  • зменшує запалення,
  • підтримує роботу нервової системи,
  • регулює рівень гормонів.

Ця паста - секрет краси і стрункості гречанок і далекосхідних жінок. Харчова цінність і вміст великої кількості клітковини і білка роблять каву тахіні насиченою. Завдяки цьому вам не хочеться перекушувати солодкими закусками. Це полегшує вам схуднення та підтримує результати схуднення, вживаючи такий напій регулярно.

Пам’ятайте, однак, що вживання кави з тахіні недостатньо, щоб скинути зайву вагу.

Ця кавова добавка корисна, але це один із багатьох елементів, про які потрібно подбати, щоб насолоджуватися стрункою фігурою. Тому важливо дотримуватися правильного харчування і займатися спортом.

Стрункість без зусиль. Додайте це у каву та позбудитесь боків та жиру на животіТак виглядає паста тахіні (Скриншот)

Як приготувати каву з тахіні?

Тахіні надає каві вишуканий, горіховий і дуже оригінальний смак. Вона сприяє травленню завдяки вмісту клітковини та забезпечує відчуття ситості на тривалий час.

Щоб приготувати такий напій, достатньо придбати кунжутну пасту, яка зараз доступна майже в кожному великому супермаркеті, магазині здорової їжі.

Інгредієнти:

  • 200-250 мл свіжозвареної кави,
  • 1 чайна ложка тахіні,
  • цукор і/або молоко (за бажанням).

Як приготувати каву з тахіні?

Варіть каву традиційно, в кавоварці або еспресо-машині. Додайте чайну ложку пасти тахіні та ретельно перемішайте.

Якщо кава занадто гірка, можна додати трохи цукру або іншого підсолоджувача, а також молока.

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