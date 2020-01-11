Не стройте планов: кому звезды принесут удачу во второй половине января

Гороскоп на январь 2020 года гласит, что первый месяц года весьма неоднозначный и строить серьезные планы на будущее не стоит. Звезды показывают, что в январе стоит немного расслабиться и плыть по течению, отказавшись от контроля в некоторых сферах жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым вторая половина января принесет удачу в финансовых делах, успех в любви и приятные сюрпризы.

Телец

Во второй половине января у Тельцов начнут решаться материальные проблемы, а также появится выход из сложной ситуации на работе. Близкий человек перестанет нервничать по пустякам, а в семейной жизни наступит затишье. Тельцов, которые находятся в поиске, ждет увлекательный флирт.

Рак

В январе у Раков появится возможность сменить работу на более оплачиваемую или даже открыть собственное дело. В семейных делах – полная идиллия и вероятна приятная новость. Свободные Раки могут во второй половине месяца встретить интересного человека, отношения с которым перерастут в серьезный роман.

Львы

Звезды сулят Львам много интересных поездок и знакомств. В конце месяца появится возможность сделать покупку, о которой давно мечтали. В плане чувств также ожидается подъем – близкий человек будет радовать подарками, а одинокие Львы внезапно закрутят бурный роман с давним знакомым.

Рыбы

На работе у Рыб откроются небывалые перспективы, ожидается повышение или премия. Если есть планы начинать свой бизнес – то вторая половина января подходит идеально. Возможны поездки по работе, в которых есть шанс встретить свою будущую судьбу.