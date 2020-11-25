Как строят метро на Виноградарь в Киеве: появилось новое видео

На ход работ по строительству метро на Виноградарь в Киеве не повлияют никакие форс-мажоры, и открытие двух новых станций метрополитена на Сырецко-Печерской линии состоится в запланированную дату.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, опубликовав в своем YouTube-канале видео о строительстве новой подземки.

"Сейчас, несмотря на много преград, мы профинансировали (работы по строительству) наперед, и никаких форс-мажоров у нас не предвидится ... "Мостицкая" и "Проспект Правды" должны быть открыты к концу следующего года. Все специалисты говорят, что все идет по плану", - заявил он.

Работы происходят на всех шести стройплощадках нового участка метрополитена. Уже были перенесены теплосети, а сейчас выносят инженерные сети из-под участков строительства.

На улице Межевой было разобрано здания станции техобслуживания, которые мешали строительству.

Как рассказал Кличко, рабочие существенно продвинулись под землю в районе пересечения улиц Северо-Сырецкой и Межевой. Тоннелепроходческий комплекс "Галина" уже прошел 425 метров правого перегонного тоннеля в направлении станции метро "Сырец".

"И все, за нами уже порода", - отметил метростроевец. Он также уточнил, что рабочим и технике еще осталось идти 850 метров: "Это 4 месяца с хвостиком".

Видео: Кличко показал новое видео строительства метро на Виноградарь

Ранее сообщалось, что в Киеве построят тоннель под Днепром и новую линию метро - в проекте нового генерального плана столицы появились сроки и схемы.

Также мы писали о том, что названы конечные сроки, когда на Троещине будет долгожданное метро.