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Когда на Троещине будет долгожданное метро: названы конечные сроки

Вторник 03 ноября 2020 12:09
Когда на Троещине будет долгожданное метро: названы конечные сроки
Метро на Троещине должно заработать максимум через 7 лет (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Институт генплана Киева рассказал, когда на Троещине будет метро

Долгожданное метро на Троещину должно появиться через 5-7 лет. Такие сроки озвучены на странице генплана Киева в Facebook. Планируется, что Подольско-Воскресенская линия метрополитена будет проходить от жилого массива Троещина до Окружной дороги.

Ее протяженность составит 31 км и растянется она на 22 станции.

"Свести одновременно линию метрополитена такой протяженности и с таким количеством станций в наших реалиях практически невозможно. Поэтому строительство и запуск ПВЛ предполагается по отдельным пусковым комплексам", - сказано в сообщении.

В течение 5-7 лет предполагается запустить первый пусковой комплекс, который будет состоять из 5 станций (Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская и Глубочицкая).

До 2040 года планируют открыть еще 12 станций по таким адресам:

  • М. Цветаевой;
  • М. Закревского;
  • С. Лифаря;
  • Т. Драйзера;
  • В. Маяковского;
  • Бульвар Перова;
  • С. Стальского;
  • Братиславская;
  • Залив Десенка;
  • Площадь Победы;
  • Южный Вокзал;
  • Соломенская площадь.

Напомним, что в декабре 2021 планируют открыть новые станции на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Как мы рассказывали ранее, в Киеве будут строить три новых станции под мостом.

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