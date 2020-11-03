Когда на Троещине будет долгожданное метро: названы конечные сроки

Метро на Троещине должно заработать максимум через 7 лет (фото: РБК-Украина)

Институт генплана Киева рассказал, когда на Троещине будет метро

Долгожданное метро на Троещину должно появиться через 5-7 лет. Такие сроки озвучены на странице генплана Киева в Facebook. Планируется, что Подольско-Воскресенская линия метрополитена будет проходить от жилого массива Троещина до Окружной дороги.

Ее протяженность составит 31 км и растянется она на 22 станции.

"Свести одновременно линию метрополитена такой протяженности и с таким количеством станций в наших реалиях практически невозможно. Поэтому строительство и запуск ПВЛ предполагается по отдельным пусковым комплексам", - сказано в сообщении.

В течение 5-7 лет предполагается запустить первый пусковой комплекс, который будет состоять из 5 станций (Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская и Глубочицкая).

До 2040 года планируют открыть еще 12 станций по таким адресам:

М. Цветаевой;

М. Закревского;

С. Лифаря;

Т. Драйзера;

В. Маяковского;

Бульвар Перова;

С. Стальского;

Братиславская;

Залив Десенка;

Площадь Победы;

Южный Вокзал;

Соломенская площадь.

Напомним, что в декабре 2021 планируют открыть новые станции на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Как мы рассказывали ранее, в Киеве будут строить три новых станции под мостом.