Як будують метро на Виноградар у Києві: з'явилося нове відео

На хід робіт з будівництва метро на Виноградар у Києві не вплинуть жодні форс-мажори, і відкриття двох нових станцій метрополітену на Сирецько-Печерській лінії відбудеться на заплановану дату.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, опублікувавши у своєму YouTube-каналі відео про будівництво нової підземки.

"Зараз, незважаючи на численні перепони, ми профінансували (роботи з будівництва) наперед, і ніяких форс-мажорів у нас не передбачається ... "Мостицька" і "Проспект Правди" мають бути відкриті до кінця наступного року. Всі фахівці говорять, що все йде за планом", - заявив він.

Роботи відбуваються на всіх шести будмайданчиках нової дільниці метрополітену. Вже були перенесені тепломережі, а зараз виносять інженерні мережі з-під ділянок будівництва.

На вулиці Межовій було розібрано будівлі станції техобслуговування, які заважали будівництву.

Як розповів Кличко, робітники суттєво просунулися під землю в районі перетину вулиць Північно-Сирецькій і Межовий. Тунелепрохідницький комплекс "Галина" вже пройшов 425 метрів правого перегінного тунелю у напрямку станції метро "Сирець".

"І все, за нами вже порода", - зазначив метробудівець. Він також уточнив, що робітникам і техніці ще залишилося йти 850 метрів: "Це 4 місяці з хвостиком".

Відео: Кличко показав нове відео будівництва метро на Виноградар

Раніше повідомлялося, що у Києві побудують тунель під Дніпром і нову лінію метро - у проекті нового генерального плану столиці з'явилися терміни та схеми.

Також ми писали про те, що названі кінцеві терміни, коли на Троєщині буде довгоочікуване метро.